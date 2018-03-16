Ещё
Тюменка за неделю насобирала 32 штрафа ГИБДД и не хотела их оплачивать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тюменка за неделю насобирала 32 штрафа ГИБДД и не хотела их оплачивать 

72.ru 18 часов назад
Фото: 72.ru
В Тюмени судебные приставы взыскали с местной жительницы 81 тысячу рублей за 32 штрафа за нарушение ПДД. Такое количество штрафов тюменка насобирала всего за неделю. Женщина не хотела выплачивать их даже после предупреждения со стороны сотрудников УФССП России по Тюменской области. — В добровольный срок задолженность не была оплачена. В связи с чем было вынесено постановление о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации и специального права на управление транспортными средствами. Также должностными лицами УФССП России по Тюменской области был наложен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля должника, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Это убедило тюменку погасить все долги по штрафам. Исполнительное производство окончено, сообщили тюменские судебные приставы.
72.ru: последние новости
Сотрудники тюменской «Почты России» пожаловались, что их заставляют идти на выборы Фигурант «банды киллеров из ФСБ», которой приписывают убийства таксистов в Тюмени, рассказал свою версию произошедшего В Москве скончался актёр Олег Табаков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля539
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»325
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки12
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина37
Порошенко предложили заткнуться в ответ124
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение