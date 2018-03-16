Тюменка за неделю насобирала 32 штрафа ГИБДД и не хотела их оплачивать

Тюмени судебные приставы взыскали с местной жительницы 81 тысячу рублей за 32 штрафа за нарушение ПДД. Такое количество штрафов тюменка насобирала всего за неделю. Женщина не хотела выплачивать их даже после предупреждения со стороны сотрудников УФССП России по Тюменской области . — В добровольный срок задолженность не была оплачена. В связи с чем было вынесено постановление о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации и специального права на управление транспортными средствами. Также должностными лицами УФССП России по Тюменской области был наложен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля должника, — сообщили в пресс-службе ведомства. Это убедило тюменку погасить все долги по штрафам. Исполнительное производство окончено, сообщили тюменские судебные приставы.