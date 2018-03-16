Обзор прессы: российские дороги покрасят в желто-синий цвет

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в пятницу, 16 марта.

Российские дороги станут желто-синими. По новому стандарту зоны, где запрещен обгон, будут обозначены желтыми полосами, а полосы движения на перекрестках — синими. Нововведения вступают в силу 1 июня 2018 года, сообщает газета «Труд»

Американские ученые выяснили, что минеральная вода в пластиковых бутылках содержит микрочастицы пластика, пишет газета «Коммерсантъ» . Их обнаружили во всех образцах 11 крупнейших брендов, закупленных для проверки в девяти странах. Всемирная организация здравоохранения проверит, насколько вредно пить такую воду. Сами компании заявляют, что их производство отвечает самым высоким стандартам.

Граждане Беларуси , имеющие инвалидность первой или второй группы, смогут бесплатно посещать Эрмитаж . Об этом сообщает «Российская газета». Ранее такая льгота распространялась только на граждан России . Правда, для прохода все равно нужен билет. Получить его можно в кассе музея по соответствующим документам. Более восьмисот сайтов, торгующих фальшивыми билетами на игры чемпионата мира по футболу, заблокировал Роскомнадзор . И это только капля в море, приводит мнение экспертов в области кибербезопасности «Вечерняя Москва». Таких ресурсов в сети намного больше и активность интернет-мошенников возрастет ближе к началу мундиаля. Приобретать билеты на матчи чемпионата мира следует на официальном сайте FIFA.

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