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Обзор прессы: российские дороги покрасят в желто-синий цвет
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Обзор прессы: российские дороги покрасят в желто-синий цвет 

Мир24 18 часов назад
«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в пятницу, 16 марта.
Российские дороги станут желто-синими. По новому стандарту зоны, где запрещен обгон, будут обозначены желтыми полосами, а полосы движения на перекрестках — синими. Нововведения вступают в силу 1 июня 2018 года, сообщает газета «Труд».
Американские ученые выяснили, что минеральная вода в пластиковых бутылках содержит микрочастицы пластика, пишет газета «Коммерсантъ». Их обнаружили во всех образцах 11 крупнейших брендов, закупленных для проверки в девяти странах. Всемирная организация здравоохранения проверит, насколько вредно пить такую воду. Сами компании заявляют, что их производство отвечает самым высоким стандартам.
Граждане Беларуси, имеющие инвалидность первой или второй группы, смогут бесплатно посещать Эрмитаж. Об этом сообщает «Российская газета». Ранее такая льгота распространялась только на граждан России. Правда, для прохода все равно нужен билет. Получить его можно в кассе музея по соответствующим документам. Более восьмисот сайтов, торгующих фальшивыми билетами на игры чемпионата мира по футболу, заблокировал Роскомнадзор. И это только капля в море, приводит мнение экспертов в области кибербезопасности «Вечерняя Москва». Таких ресурсов в сети намного больше и активность интернет-мошенников возрастет ближе к началу мундиаля. Приобретать билеты на матчи чемпионата мира следует на официальном сайте FIFA.
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