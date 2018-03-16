Управляющие компании лишат права собирать деньги за воду и электричество 

Жители многоквартирных домов смогут оплачивать электричество, воду и тепло напрямую ресурсоснабжающим организациям. Для этого будет достаточно провести общее собрание собственников. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс подготовили в Госдуме. Прямые договоры появятся и у приобретателей новостроек, причем сразу после получения ключей: такую идею ранее поддержали вице-премьер Дмитрий Козак, пишут «Известия». Сейчас жители оплачивают электричество, воду, газ и тепло через управляющие компании, которые затем перечисляют полученные средства в РСО.