Ещё
Управляющие компании лишат права собирать деньги за воду и электричество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Управляющие компании лишат права собирать деньги за воду и электричество 

Авторадио 18 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Жители многоквартирных домов смогут оплачивать электричество, воду и тепло напрямую ресурсоснабжающим организациям. Для этого будет достаточно провести общее собрание собственников. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс подготовили в Госдуме. Прямые договоры появятся и у приобретателей новостроек, причем сразу после получения ключей: такую идею ранее поддержали вице-премьер Дмитрий Козак, пишут «Известия». Сейчас жители оплачивают электричество, воду, газ и тепло через управляющие компании, которые затем перечисляют полученные средства в РСО.
Авторадио: последние новости
Трамп заявил о недостатке доказательств вины России в "деле Скрипаля" Чуть больше суток осталось на подачу заявления о голосовании 18 марта не по месту регистрации В ГД внесут проект о снятии ограничений для транспорта инвалидов на парковках
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля539
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»325
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки12
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина37
Порошенко предложили заткнуться в ответ124
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение