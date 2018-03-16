Народный календарь. 16 марта. Пришел Евтропий медведя будить!

16 марта — день мученика с непривычным для нас именем Евтропий, которого очень любили на Руси. И было за что!

Во-первых, прожил Евтропий свою жизнь честно, а погиб как мученик, от рук язычников. Во-вторых, Евтропий давал надежду на скорую весну — как правило, в этот день бывало ясно, ярко светило ставшее уже более теплым солнце, снег на полях оседал и начинал таять. Если было время, рачительные хозяева обязательно совершали такой ритуал — обходили свое поле крест-накрест, упрашивая солнце жечь посильнее, а Евтропия — помогать топить лед.

Солнце всегда было почитаемым у наших предков, и это точно языческое наследие. Впрочем, после крещения Руси эта любовь к светилу носила уже не религиозный, а, скорее, художественный и эстетический характер. Герой фольклора, сказок и песен, солнышко красное тоже помогало нашим наблюдательным предкам чуть-чуть заглядывать в будущее: они считали, например, что если оно село в облачко, следующий день будет с дождем, а если закат был красным — задует немилосердный ветер.

Приметы запрещали в этот день давать деньги в долг после захода солнца. Кроме того, после захода солнца ни в коем случае нельзя было бросать мусор на улицу — так можно «пробросаться», а именно — не оценить то, что имеешь, и потом потерять все. Думается, правда, что и до наступления темноты делать этого не стоит…

Но самое главное, на Евтропия просыпался в лесу медведь! Он мог оказаться очень голодным, а потому особенно злым и опасным, так что в этот день в лес идти было нельзя.

Именины в этот день отмечают Марфа, Михаил и Севастьян.

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