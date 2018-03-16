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Жестокое убийство пуделя в супермаркете возмутило новосибирцев
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Жестокое убийство пуделя в супермаркете возмутило новосибирцев 

Все новости Новосибирской области 18 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Инцидент произошел 15 марта в магазине «Мария-Ра», расположенном в Первомайском районе на улице Героев Революции, 47, сообщает «АСТ-54». Как рассказала очевидец, работник компании хладнокровно убил собаку на глазах большого количества посетителей, в том числе детей.
По одной версии, мужчина убил пуделя ножницами, по другой — прибил мешком с картошкой. Животное отчаянно завизжало, бросилось к выходу и погибло в конвульсиях возле двери.
«На место преступления был вызван наряд полиции, мной и свидетелями был составлен протокол об убийстве, были даны объяснения. Но, видя безразличие нашей полиции, было предельно понятно, что данный изверг наказание вряд ли понесет, он даже не был задержан сотрудниками полиции», — уточнила свидетельница.
Никаких объяснений о дальнейшей судьбе мужчины полиция не дала. Подписчица паблика добавила, что сотрудники супермаркета пытались выгнать на улицу заступников животного, положивших его труп в коробку. Фото с мертвым грязным пуделем и лужицей крови опубликованы в интернете.
Новость о жестокой бессмысленной расправе породила вал комментариев в соцсетях, большинство из которых осуждают живодера. Пользователи вспомнили, что «некоторые люди хуже животных». Некоторые обрушились с критикой на все магазины «Мария-Ра», утверждая, что там работают «одни неадекваты». Однако один из комментаторов предсказал, что сотрудника обязательно уволят: «Я сама директор супермаркета, не „Марии-Ра“, к счастью. Но их руководство знаю. Уволят 100%».
Животные нередко становятся жертвами вандалов и живодеров, причем и бездомные, и домашние. Но, к счастью, порой такие истории все же имеют счастливый конец. В январе пес из Улан-Удэ, которому отрубили лапы, обрел нового хозяина в Новосибирске. Причем и в процессе поиска собака столкнулась с предательством: предыдущий куратор согласилась взять собаку-инвалида в обмен на миллион рублей, но после того, как буряты собрали необходимую сумму в виде пожертвований, сбежала.
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