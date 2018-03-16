Ещё
На Космонавтов расчистили земли тепличного хозяйства под огромный торговый центр Козицына
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Космонавтов расчистили земли тепличного хозяйства под огромный торговый центр Козицына 

e1.ru 18 часов назад
Фото: e1.ru
В начале марта расчистили площадку бывшего тепличного хозяйства УГМК за перекрёстком Шефская — Космонавтов — под огромный торговый центр.
«Проезжал мимо — на площадке стояли самосвалы, вырезали огромную площадь кустов и деревьев», — рассказал очевидец на форуме skyscrapersity.com.
В компании «Регион-Восток», которая будет заниматься объектом, Е1.RU подтвердили, что действительно расчистили место под ТЦ. Строиться он будет в той же концепции, что была защищена на Градостроительном совете.
— К строительству мы собираемся приступить в 2018 году, — отметил представитель компании.
В пресс-службе самой УГМК комментировать объект не стали, сославшись на то, что юридически он к холдингу не относится. По данным СПАРК, «Регион-восток» возглавляет Алексей Городницкий (он же руководит ООО «Веер-Молл»), а конечным бенефициаром выступает как физлицо Андрей Козицын, гендиректор УГМК.
Торговый центр должен называться «Веер». Территориально он входил в планировку района УГМК «Северная корона», также на Градсовете прошлым летом чиновники представили его как проект металлургического холдинга.
Проект заслужил одобрение архитекторов совета, так как у него была оригинальная концепция — в виде торгового города из отдельных «блоков», соединенных между собой стеклянными «улицами».
Однако архитекторы также высказались, что ТЦ уже слишком много в городе, и хорошо бы для нового здания подобрать больше общественно-полезных функций: вплоть до того, чтобы он стал ледовой ареной — вместо той, что сейчас УГМК планирует вместо снесенной телебашни. Такой вопрос задал глава Градсовета Михаил Вяткин, на что ему ответили, что у данного участка действительно есть потенциал и для спортивного объекта.
e1.ru: последние новости
Считают окна, жильцов и котиков: перед ЧМ по квартирам на Эльмаше зачастили участковые На Эльмаше 14-летняя девочка упала и получила травму спины «Хлынул поток из люка»: на Ботанике лопнувшая труба затопила улицу Крестинского
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля540
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»326
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки13
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина38
Порошенко предложили заткнуться в ответ124
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение