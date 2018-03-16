На Космонавтов расчистили земли тепличного хозяйства под огромный торговый центр Козицына

В начале марта расчистили площадку бывшего тепличного хозяйства УГМК за перекрёстком Шефская — Космонавтов — под огромный торговый центр.

«Проезжал мимо — на площадке стояли самосвалы, вырезали огромную площадь кустов и деревьев», — рассказал очевидец на форуме skyscrapersity.com.

В компании «Регион-Восток», которая будет заниматься объектом, Е1.RU подтвердили, что действительно расчистили место под ТЦ. Строиться он будет в той же концепции, что была защищена на Градостроительном совете.

— К строительству мы собираемся приступить в 2018 году, — отметил представитель компании.

В пресс-службе самой УГМК комментировать объект не стали, сославшись на то, что юридически он к холдингу не относится. По данным СПАРК, «Регион-восток» возглавляет Алексей Городницкий (он же руководит ООО «Веер-Молл»), а конечным бенефициаром выступает как физлицо Андрей Козицын , гендиректор УГМК.

Торговый центр должен называться «Веер». Территориально он входил в планировку района УГМК «Северная корона», также на Градсовете прошлым летом чиновники представили его как проект металлургического холдинга.

Проект заслужил одобрение архитекторов совета, так как у него была оригинальная концепция — в виде торгового города из отдельных «блоков», соединенных между собой стеклянными «улицами».