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Т. В. Треэн избрана на пост председателя норвежского парламента
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Т. В. Треэн избрана на пост председателя норвежского парламента 

ИА Синьхуа 18 часов назад
Осло, 16 марта /Синьхуа/ — Представительница партии «Хейре» Туне Вильхельмсен Треэн была избрана на пост председателя норвежского парламента /Стортинга/. Об этом сообщили в четверг в законодательном органе Норвегии. 52-летняя Т. В. Треэн стала второй в истории страны женщиной — спикером Стортинга.
Она заменит на этом посту Олемика Томмессена, который подал в отставку из-за проблем, возникших при реконструкции здания парламента. Т. В. Треэн выразила надежду, что получит доверие и сможет тесно сотрудничать со всеми фракциями в парламенте при выполнении своих полномочий.
Напомним, что О. Томмессена обвинили в том, что по его вине был допущен существенный перерасход средств на ремонт и реконструкцию здания Стортинга. Смета за 3 года увеличилась с 1,1 млрд крон /142,5 млн долларов/ до 2,3 млрд крон /почти 300 млн долларов/. 8 марта О. Томмессен подал в отставку. —0—
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