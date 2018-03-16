Т. В. Треэн избрана на пост председателя норвежского парламента

Осло, 16 марта / Синьхуа / — Представительница партии «Хейре» Туне Вильхельмсен Треэн была избрана на пост председателя норвежского парламента /Стортинга/. Об этом сообщили в четверг в законодательном органе Норвегии. 52-летняя Т. В. Треэн стала второй в истории страны женщиной — спикером Стортинга.

Она заменит на этом посту Олемика Томмессена, который подал в отставку из-за проблем, возникших при реконструкции здания парламента. Т. В. Треэн выразила надежду, что получит доверие и сможет тесно сотрудничать со всеми фракциями в парламенте при выполнении своих полномочий.

Напомним, что О. Томмессена обвинили в том, что по его вине был допущен существенный перерасход средств на ремонт и реконструкцию здания Стортинга. Смета за 3 года увеличилась с 1,1 млрд крон /142,5 млн долларов/ до 2,3 млрд крон /почти 300 млн долларов/. 8 марта О. Томмессен подал в отставку. —0—