Власти Ачинска отказали активистам в проведении экологического пикета

Напомним, пикет должен был состояться сегодня, 16 марта. Его организаторы, представители краевого Союза СОЦПРОФ, рассчитывали, что в акции примут участие 200 человек. Ее целью было призвать местные власти к активному противодействию незаконным вырубкам леса в Ачинском районе. Кроме того, планировалось собрать подписи под обращением к главе Красноярского края за отствку руководителя Ачинского лесничества.

Но, как пишет Запад24.ру, активисты получили отказ и из городской, и из районной администраций.

— Я уверен, что нам отказали незаконно, и мы это решение намерены обжаловать в суде. Наш пикет не носит политического характера и направлен на сохранение лесного массива и бережное к нему отношение, о чём постоянно говорит и всех к этому призывает наш президент. Но мы понимаем, что власти Ачинского района боятся, что люди выйдут и открыто скажут о том, что сейчас творится на территории района, что еще раз свидетельствует об их причастности ко всему, что происходит или даже организации этого преступного процесса, от которого устали простые жители района, — цитирует издание председателя ККС СОЦПРОФ Александра Машинца.

Общественники заявили, что, несмотря на отказ в проведении массовой акции, они все-таки выйдут на одиночные пикета, которые не требуют согласования с властями.