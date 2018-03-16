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На храм-долгострой в Брагино начали ставить кресты
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На храм-долгострой в Брагино начали ставить кресты 

76.ru 19 часов назад
Фото: 76.ru
Храм в честь святителя Тихона в Брагино скоро, похоже, обретёт законченный вид. Вчера сюда уже привезли кресты.
— Работы продлились до позднего вечера. Процесс трудоемкий, высота около 50 метров. Установка креста на главный купол планируется на следующую неделю, — написал Илья Дианов, сфотографировавший, как привезли кресты.
Эту церковь строят уже 13 лет. Храм назван в честь святителя Тихона, который стал первым патриархом советского периода в 1917 году. До избрания на церковный престол Тихон семь лет служил на ярославской земле.
В этом храме планируют отпраздновать 100-летие патриаршества.
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