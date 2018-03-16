В день выборов в Прикамье усилят меры антитеррористической безопасности 

Как сообщает пресс-служба ГФИ по Пермскому краю, в регионе предпримут всё необходимое для обеспечения безопасности жителей.
В местах голосования будут работать более 5000 полицейских. Также на выборных площадках будут задействованы подразделения Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин, общественных формирований и казачества.
На избирательных участках также установят рамки-металлодетекторы.
Напомним, выборы Президента состоятся 18 марта. В этот день в Перми изменится движение общественного транспорта.