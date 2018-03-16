В день выборов в Прикамье усилят меры антитеррористической безопасности

Как сообщает пресс-служба ГФИ по Пермскому краю , в регионе предпримут всё необходимое для обеспечения безопасности жителей.

В местах голосования будут работать более 5000 полицейских. Также на выборных площадках будут задействованы подразделения Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин, общественных формирований и казачества.

На избирательных участках также установят рамки-металлодетекторы.