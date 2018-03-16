Интернет на севере станет быстрее благодаря разработке красноярских ученых

Антенная решетка будет составной частью новых мобильных станций спутниковой связи, которые выпускает НПО «Радиосвзяь». Разработка предназначена для спутникового вещания в Ka и Q диапазонах.

Как рассказал заместитель директора по науке Института инженерной физики и радиоэлектроники профессор Юрий Саломатов, устройство незаменино в отдаленных территориях, где нет спутниковых ресурсов и наземных сетей связи. Сейчас аналогов такой мобильной станции в России нет. Планируется, что к 2020 году пользователи этой мобильной спутниковой системы будут обеспечены телефонной и интернет-связью в любой точке России.

«Главные преимущества антенных решёток Ка и Q диапазонов — это небольшие габариты и возможность их использования в движении, что облегчает процессы транспортировки и установки оборудования как для стационарного пользования, так и при перемещении», — рассказал Роман Рязанцев , аспирант кафедры радиотехники, основной исполнитель НИР и разработчик антенной решётки.

Разработка ученых была поддержана Краевым фондом науки.

Фото: пресс-служба СФУ