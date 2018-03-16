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Интернет на севере станет быстрее благодаря разработке красноярских ученых
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Интернет на севере станет быстрее благодаря разработке красноярских ученых 

РИА «ФедералПресс» 19 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Антенная решетка будет составной частью новых мобильных станций спутниковой связи, которые выпускает НПО «Радиосвзяь». Разработка предназначена для спутникового вещания в Ka и Q диапазонах.
Как рассказал заместитель директора по науке Института инженерной физики и радиоэлектроники профессор Юрий Саломатов, устройство незаменино в отдаленных территориях, где нет спутниковых ресурсов и наземных сетей связи. Сейчас аналогов такой мобильной станции в России нет. Планируется, что к 2020 году пользователи этой мобильной спутниковой системы будут обеспечены телефонной и интернет-связью в любой точке России.
«Главные преимущества антенных решёток Ка и Q диапазонов — это небольшие габариты и возможность их использования в движении, что облегчает процессы транспортировки и установки оборудования как для стационарного пользования, так и при перемещении», — рассказал Роман Рязанцев, аспирант кафедры радиотехники, основной исполнитель НИР и разработчик антенной решётки.
Разработка ученых была поддержана Краевым фондом науки.
Фото: пресс-служба СФУ
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