Ещё
Нападение в Солсбери: совместное заявление лидеров Франции, Германии, США и Соединенного Королевства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нападение в Солсбери: совместное заявление лидеров Франции, Германии, США и Соединенного Королевства 

ИноСМИ 19 часов назад
Фото: ИноСМИ
Лидеры Франции, Германии, Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства опубликовали следующее совместное заявление по поводу нападения, произошедшего в Солсбери, Соединенное Королевство.
Мы, лидеры Франции, Германии, Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства, резко осуждаем акт нападения на Сергея и Юлию Скрипаль, совершенного в британском городе Солсбери четвертого марта 2018 года. Сотрудник британской полиции, который также пострадал в результате нападения, по-прежнему находится в тяжелом состоянии, а жизни многих ни в чем не повинных британских граждан подверглись угрозе. Мы выражаем всем им наше сочувствие, а также восхищение работниками полиции и аварийных служб Соединенного Королевства, действовавшими оперативно и проявившими мужество и отвагу.
Это использование нервно-паралитического вещества военного назначения, разработанного Россией, стало первым случаем применения нервно-паралитического вещества для нападения в Европе со времен Второй мировой войны. Это посягательство на суверенитет Соединенного Королевства, и любое использование подобного вещества государством-участником является явным нарушением Конвенции по запрещению химического оружия и нарушением международного права. Это угрожает нашей общей безопасности.
Соединенное Королевство подробно проинформировало своих союзников о том, что в этом нападении, весьма вероятно, виновна Россия. Мы разделяем мнение Великобритании, по оценке которой «альтернативного убедительного объяснения» этому нет, и отмечаем, что отказ России выполнить законное требование правительства Великобритании является дополнительным свидетельством ее виновности. Мы призываем Россию ответить на все вопросы, связанные с нападением в Солсбери. Россия должна, в частности, предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) полную и исчерпывающую информацию о программе «Новичок».
Наша озабоченность также усиливается на фоне прежних случаев безответственных действий России. Мы призываем Россию соблюдать свои обязанности члена Совета Безопасности ООН поддерживать международный мир и безопасность.
ИноСМИ: последние новости
Россия снижает квоты для мигрантов, несмотря на убыль населения Меркель: поговорим о санкциях после выборов в России Великобритания и Россия: испытание «тайными операциями»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля540
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»326
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки13
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина38
Порошенко предложили заткнуться в ответ124
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение