Нападение в Солсбери: совместное заявление лидеров Франции, Германии, США и Соединенного Королевства

Мы, лидеры Франции, Германии, Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства, резко осуждаем акт нападения на Сергея и Юлию Скрипаль, совершенного в британском городе Солсбери четвертого марта 2018 года. Сотрудник британской полиции, который также пострадал в результате нападения, по-прежнему находится в тяжелом состоянии, а жизни многих ни в чем не повинных британских граждан подверглись угрозе. Мы выражаем всем им наше сочувствие, а также восхищение работниками полиции и аварийных служб Соединенного Королевства, действовавшими оперативно и проявившими мужество и отвагу.

Это использование нервно-паралитического вещества военного назначения, разработанного Россией , стало первым случаем применения нервно-паралитического вещества для нападения в Европе со времен Второй мировой войны. Это посягательство на суверенитет Соединенного Королевства, и любое использование подобного вещества государством-участником является явным нарушением Конвенции по запрещению химического оружия и нарушением международного права. Это угрожает нашей общей безопасности.

Соединенное Королевство подробно проинформировало своих союзников о том, что в этом нападении, весьма вероятно, виновна Россия. Мы разделяем мнение Великобритании, по оценке которой «альтернативного убедительного объяснения» этому нет, и отмечаем, что отказ России выполнить законное требование правительства Великобритании является дополнительным свидетельством ее виновности. Мы призываем Россию ответить на все вопросы, связанные с нападением в Солсбери. Россия должна, в частности, предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) полную и исчерпывающую информацию о программе «Новичок».