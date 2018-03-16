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В Алтайском крае пройдут соревнования по информационной безопасности
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В Алтайском крае пройдут соревнования по информационной безопасности 

АиФ — Алтай 19 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
III Региональные соревнования по информационной безопасности «AltaySchoolCTF — 2018» состоятся на площадках Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова 17 марта. Турнир проводится среди команд старшеклассников и учащихся профессиональных образовательных организаций Алтайского края.
В соревнованиях заявлено 15 команд учащихся Алтайского промышленно-экономического колледжа, Барнаульского педагогического колледжа, архитектурно-строительного колледжа, колледжа АГУ, политехнического техникума, Алтайского государственного колледжа, краевого педагогического лицея-интерната, государственного педагогического колледжа, Бийского лицея-интерната, гимназий «Сигма», 42, 27, лицея №101 и др.
По условиям, командам необходимо решить несколько десятков заданий из различных областей информатики и защиты информации. Задания будут объединены в тематические категории: криптография, стеганография, администрирование, обратная инженерия, программно-техническая экспертиза, история информатики и т.д. В финале конкурса будущим специалистам в области информационной безопасности предстоит защитить организацию от хакерских атак.
Все участники соревнований получат сертификаты, а победителей наградят дипломами трех степеней.
Организаторами соревнований «AltaySchoolCTF — 2018» выступают: Ассоциация руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ), Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, CTF — команда АлтГТУ SharLike.
Поддержку мероприятию оказывают: министерство образования и науки Алтайского края, управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края.
Партнерами мероприятия выступают: группа компаний «БТП», ПАО Ростелеком, комитет Алтайской ТПП по информационным технологиям.
Контактные лица от организаторов:
Шарлаев Евгений Владимирович, доцент каф. ИВТиИБ АлтГТУ:
+7-913-217-16-67, sharlaev@mail.ru  Рассохин Александр Дмитриевич, капитан команды «SharLike»:
+7-999-475-56-68, contest@altayctf.ru  Сайт игр https://altayctf.ru.
Соревнования пройдут 17 марта с 10.00 в научно-технической библиотеке АлтГТУ (пр. Ленина, 46, 2 этаж).
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