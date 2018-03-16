Дорогая ошибка: жителям Башкирии пришли квитанции с повышенной «коммуналкой»

В городскую Администрацию поступило несколько обращений от уфимцев, в которых горожане рассказали, что им пришли квитанции с начислениями за отопление, заметно превышающих цифры прошлых месяцев. Позже выяснилось, что подобные квитки получили жители около десятка домов в Октябрьском районе. А потом аналогичный случай произошел и в Стерлитамаке

— Оперативно были направлены запросы в Управление жилищного хозяйства и Единый расчетно-кассовый центр города Уфы , откуда поступили пояснения, что при расчете ежемесячной платы за отопление допущена техническая ошибка. В настоящее время уточняется список адресов, по которым были направлены квитанции, содержащие ошибку, — пояснили в уфимской мэрии.

А администрация Стерлитамака инициировала проверку в Госжилинспекции РБ.

— В рамках проверки будет рассмотрена обоснованность и суммы перерасчёта, а также деятельность управляющей компании в целом, — отметили власти Стерлитамака. Жильцы, заметившие в квитанциях цифры, отличающиеся от ежемесячных показателей, могут обратиться в УЖХ районов города Уфы, либо в Единый расчетно-кассовый центр. Это ускорит процедуру исправления технических ошибок.

Параллельно ведется работа по внесению необходимых корректировок в квитанции и исправлению ошибок. Вечером 15 марта и 16 марта в течение дня жители получат новые квитанции с корректными цифрами.

Управление жилищного хозяйства и Единый расчетно-кассовый центр города Уфы приносят извинения за произошедшую ошибку. Администрация взяла ситуацию под свой контроль.