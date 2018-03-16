В Барнауле заметили первую бабочку

Житель Барнаула сфотографировал первую в 2018 году бабочку. Фото «предвестницы лета» он выложил в социальные сети.

Комментаторы предположили, что этот вид бабочек называется крапивница. Барнаульцы отметили: несмотря на то, что в городе столбик термометра только начал подниматься выше нуля, чувствуется наступление весны. На подоконниках «оттаивают» божьи коровки, птицы поют звонче, солнце светит ярче.

«В прошлом году 29 марта бабочку увидел, — написал в обсуждении Алексей Красников. — Так что, ничего необычного».