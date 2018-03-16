Ещё
В Барнауле заметили первую бабочку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Барнауле заметили первую бабочку 

АиФ — Алтай 16 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Житель Барнаула сфотографировал первую в 2018 году бабочку. Фото «предвестницы лета» он выложил в социальные сети.
Комментаторы предположили, что этот вид бабочек называется крапивница. Барнаульцы отметили: несмотря на то, что в городе столбик термометра только начал подниматься выше нуля, чувствуется наступление весны. На подоконниках «оттаивают» божьи коровки, птицы поют звонче, солнце светит ярче.
«В прошлом году 29 марта бабочку увидел, — написал в обсуждении Алексей Красников. — Так что, ничего необычного».
АиФ — Алтай: последние новости
«Ростелеком» рассказал о работе IP-камер и портала трансляций на выборах Из котельной в ТЭЦ: генератор для ЮТС Рубцовска готов Ожидание паводка. Краевые службы предупреждают о ледовых заторах на реках
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля539
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»322
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки11
Порошенко предложили заткнуться в ответ124
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина30
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение