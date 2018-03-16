В Приморье собака взяла на воспитание маленького леопарда

Известная среднеазиатская овчарка по имени Эльза, которая дружит с львицей Астрой в зоопарке «Садгород» во Владивостоке , взяла на воспитание маленького леопарда, сообщает PRIMPRESS.

На сегодняшний день леопардессе Милаше пять месяцев, родилась девочка во владивостокском зоопарке. Ее родителями стала пара леопардов Влада и Алены, которые были выкормлены собакой.

Напомним, что Эльза и львица Астра живут вместе в одном вольере, где вместе играют, едят и спят. При этом львица иногда выгоняет собаку из ее будки, родились они в один день, в настоящее время им по семь месяцев.