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В Приморье собака взяла на воспитание маленького леопарда
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В Приморье собака взяла на воспитание маленького леопарда 

Primpress 19 часов назад
Фото: Primpress
Известная среднеазиатская овчарка по имени Эльза, которая дружит с львицей Астрой в зоопарке «Садгород» во Владивостоке, взяла на воспитание маленького леопарда, сообщает PRIMPRESS.
На сегодняшний день леопардессе Милаше пять месяцев, родилась девочка во владивостокском зоопарке. Ее родителями стала пара леопардов Влада и Алены, которые были выкормлены собакой.
Напомним, что Эльза и львица Астра живут вместе в одном вольере, где вместе играют, едят и спят. При этом львица иногда выгоняет собаку из ее будки, родились они в один день, в настоящее время им по семь месяцев.
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