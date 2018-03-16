Острая проблема. Работодатели по-прежнему должны кузбассовцам

По данным Росстата, на 1 марта 2018 г. работодатели задолжали кузбассовцам 35 млн 132 тыс. руб. Но по факту эта сумма гораздо выше, ведь по закону предприятия, на которых трудятся меньше 100 человек, о своих долгах по зарплате отчитываться перед Росстатом не должны.

Рекорды прошлого года

Последний раз работники новокузнецкого института по проектированию предприятий горнорудной промышленности видели свои зарплату целиком в июле прошлого года. С августа им стали выдавать деньги частями, а в декабре перестали платить вовсе. В феврале 2018 г. людям выплатили аванс. По данным на 2 марта, 48 сотрудникам предприятие должно 4,8 млн руб. Сейчас прокурор готовит материалы, чтобы взыскать деньги через суд. Директора компании Дмитрия Распопина прокурор области предупредил о возможной дисквалификации и даже уголовной ответственности за долги по зарплате.

Сам Распопин долги предприятия перед сотрудниками объясняет ошибками налоговой инспекции : «В 2015 г. налоговая провела проверку за 2013-2014 гг. По её результатам нам начислили штрафы и пени. На сегодняшний день мы рассчитываемся с долгами, несмотря на то, что нашли многочисленные нарушения. Например, нам приписывают нарушение налогового законодательства при работе с государственными контрактами. Но госконтрактов у нас вообще не было в этот период времени. Мы прошли множество инстанций, но проиграли суды. В итоге все деньги, которые поступают на наш счёт, списывают в пользу налоговой». Однако это вряд ли оправдывает то, что теперь 48 человек должны работать бесплатно и собирать копейки даже на булку хлеба. «Проблема невыплаты зарплат стоит очень остро. В прошлом году область перешагнула рубеж в 300 млн руб. ! А ведь за каждым работником стоит семья, дети. Понимаю, что руководители некоторых предприятий сами являются наёмными рабочими. Но это не освобождает их от обязанности соблюдать социальные гарантии», — прокомментировал ситуацию прокурор Кемеровской области Павел Бухтояров.

С больной головы на здоровую?

Свои долги работодатели объясняют по-разному. В Мариинском районе ООО «Благоустройство территории» не платит зарплату, потому что ему за работу не платит муниципалитет. В итоге за один только январь предприятие задолжало своим работникам 1,2 млн руб., а за февраль — 900 тыс. руб. Директор Юсуп Хисамутдинов обещает в ближайшее время с долгами рассчитаться и добавляет, что в ноябре с чиновников пришлось выбивать деньги через прокуратуру . Директор гурьевского завода «Труд» Игорь Голубовский отмечает, что не может погасить долги, которые накопил прежний руководитель, которого, кстати, в 2017 г. суд дисквалифицировал на год. «По моему анализу, задолженность сформировалась потому, что предыдущее руководство допустило технологический сбой и снизило качество продукции. В итоге завод потерял единственного постоянного заказчика на утяжелители для буровых растворов. Сейчас заказчики есть, но они нерегулярные и непрогнозируемые. Предприятие загружено всего на 10%. Увеличить загрузку и закрыть задолженность мы не можем. Единственное, что смогли, это не копить долги дальше», — говорит Голубовский.

Голубовский уверен, что проблемы удалось бы решить, если бы с прежнего руководства получилось взыскать ущерб. Так, налоговая нашла недоимку в 2,1 млн руб. за 2014-2016 гг. и приплюсовала к ней пеню в 564 тыс. руб. Когда стали проверять имущество, оказалось, что кто-то похитил кран и шесть вагонов продукции. Кроме того, выявили факты фиктивных сделок на 3 млн руб.

Собственник предприятия сформулировал требование о возмещении убытков в адрес бывшего руководителя. Пока неизвестно, чем это закончится и когда. У прокурора другое мнение. «Основная причина, я считаю, в неумении организовать работу, контролировать руководителей и собственное имущество. Сейчас собственник пытается переложить собственные упущения на плечи правоохранителей», — считает Павел Бухтояров.

Доктор экономических наук, директор Ассоциации машиностроителей Кузбасса Сергей Никитенко ничего удивительного в таком положении не видит. «Нужно понимать, что предпринимательство — это риск, и благополучие предприятия во многом зависит от рынка, спроса на продукцию и т.д. А когда речь заходит о личных взаимоотношениях собственника и руководителя… Можно ли представить, что помещик как собственник обвиняет своего управляющего в неадекватной работе? Да! Если управляющий не грамотен или ленив, а сам помещик внимателен. Но если помещик сам не внимателен, то поместье „уходит“ с молотка. Это рынок, поэтому контролировать наёмных директоров нужно до того, как начинаются финансовые проблемы».