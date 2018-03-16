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Орнитологи показали кремлевских ястребов и филина
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Орнитологи показали кремлевских ястребов и филина 

360tv.ru 20 часов назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники орнитологической службы московского Кремля показали своих питомцев — ястребов и филина Филю, основной задачей которых является борьба с воронами на территории древней цитадели столицы России.
По словам орнитологов, раньше в охране служили и соколы. Однако, несмотря на красоту полета, их забраковали — этим птицам, обитателям открытых пространств, нужна большая территория для охоты.
Филин Филя, рожденный в День космонавтики, находится в Кремле с 2012 года и является общим любимцем.
Орнитологическая служба была создана в Кремле в  1970-х  годах, когда стало ясно, что хищные птицы справляются с воронами куда лучше различных шумовых устройств.
Ястребы, находящиеся в орнитологической службе Кремля, способны сбивать дроны. Однако необходимости в этом пока нет.
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