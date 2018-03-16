«Как сестры»: Темникову с Гагариной приняли за родственниц

Известная российская певица Полина Гагарина опубликовала в личном микроблоге пару фотографий в компании своей коллеги Полины Гагариной. Подписчики исполнительницы тут же принялись обсуждать их внешний вид, а некоторые и вовсе нашли их очень похожими между собой.

Эстрадная певица и дизайнер довольно часто радует своих поклонников новыми публикациями в Инстаграме. На этот раз бывшая солистка женской поп-группы Serebro выложила в сеть серию снимков с коллегой по сцене и «Фабрике Звезд» Полиной Гагариной. При этом исполнительница сделала упор не на том, когда были сделаны фотографии, а на самом процессе их появления на свет, практически уже забытом в современном мире. «Полина, смотри, что нашла. На фотик из нулевых. Вспышка. Пленка. Проявка. Все дела. Февраль 2018»

Поклонники певицы сразу же принялись обсуждать внешний вид знаменитостей. Некоторые просто признавались в своей любви к той или иной исполнительнице, другие стали выбирать, какая из фотографий лучше, а третьи и вовсе почему-то приняли звезд эстрады за ближайших родственников. «Как же я вас люблю, обеих и еще с „Фабрики звезд“» «На первой вы прямо как сестры» «Только недавно думала, что-то давно не было фоток с Гагариной» «Первая живая веселая. Вторая, конечно, тоже веселая, но видно что наигранно» «Подумала бы что сестры» «На второй фото Гагарина похожа на Овсиенко» «Джигурды рядом не хватает. Он фотогеничен» «Ну, прямо сестренки» Что интересно, часть поклонников артистки, по всей видимости, неверно поняв ее комментарий или просто не прочитав его до конца, принялись убеждать Темникову, что и она, и Гагарина совсем не изменились. Что, в принципе, не очень удивительно, ведь с момента фотографирования прошло чуть меньше месяца.

А недавно Темникова пришла на съемки телевизионного шоу в весьма провокационном наряде. Широкая белоснежная рубашка, дополненная кроссовками, едва прикрывала все пикантные места, полностью оголяя ноги артистки.