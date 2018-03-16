Пенсионерка отдала мошенникам 126 000 рублей, чтобы излечиться от болезни

Пожилая кемеровчанка отдала мошенникам 126 000 рублей, желая излечиться от смертельной болезни.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области , пожилой женщине на стационарный телефон позвонила неизвестная и представилась работником регистратуры больницы. Она сообщила бабушке, что той срочно необходимо поговорить с доктором, после чего пенсионерку якобы соединили с врачом. «Врач» сообщила бабушке, что её организм на 83% заражен опасным вирусом. Болезнь якобы заразна, и пенсионерке нельзя контактировать с родственниками. Также «врач» сообщила ей, что необходимо срочно приобрести лекарство, но оно очень дорогое и в больнице его нет. Однако, можно сделать заказ, предварительно заплатив 126 000 рублей.

Пожилая кемеровчанка отправилась в отделение банка и перевела необходимую сумму на указанный счет. Работники банка предупредили бабушку, что её, возможно, пытаются обмануть мошенники. Когда пенсионерка позвонила в больницу, ей сообщили что доктор с указанной фамилией никогда там не работала. Только тогда пожилая кемеровчанка поняла, что стала жертвой мошенников.

Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Аферисток разыскивают.