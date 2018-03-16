Тюменец завел себе крокодила: Рокки родился в России, ест два раза в месяц и проживет 100 лет

Полутораметровый аллигатор по кличке Рокки живет дома у тюменца Феликса Булатова. Рокки родился в России , ему 23 года, но в мире животных он все равно считается подростком — обычно крокодилы кайманы живут до ста лет. Как обитатель южноамериканских водоёмов оказался в Тюмени , хорошо ли он себя чувствует в обычной квартире, и легко ли уживается с человеком — мы побывали в гостях у хозяина экзотического зверя и узнали ответы на эти вопросы.

Откуда взялся крокодил

Интерес к необычным животным у инженера Феликса Булатова появился ещё в детстве. В 12 лет он купил себе первого питомца — мадагаскарского шипящего таракана. Сейчас помимо крокодила Рокки в квартире тюменца живут различные змеи, среди которых есть индийская кобра, черепахи, волки Кайн и Герда. Весь этот зверинец обитает в обычной «двушке» в районе Дома обороны.

Тюменец держит в квартире крокодила

Каймана тюменец приобрел у своей знакомой, которая живёт в Москве . Обошелся представитель рода пресмыкающихся в 80 тысяч рублей.

Феликс спокойно себя чувствует в компании с крокодилом, а вот его девушка Анастасия заметно нервничает

— Мы живём с Рокки уже более полугода. Обитает он в специальном террариуме. Ему 23 года, родился в России. Такой вот коренной россиянин, — рассказывает Феликс. Рокки считается молодой особью. Тюменец признается, что не дрессирует своего подопечного, так как таких животных невозможно приучить выполнять команды. Да и, говорит Феликс, он держит Рокки для себя, а не для потехи гостей.

Дорого ли содержать каймана

Полутораметровый крокодил, на удивление, очень скромен в питании. Каждый месяц на него уходит не больше 2000 рублей. Один раз поест, и может две недели спокойно существовать без еды. Иногда владельцы собак и кошек тратят на своих питомцев больше, чем Феликс на Рокки. — Он питается размороженной курицей. Живой корм мы ему не даём. Кушает два раза в месяц. Пробовали кормить его косулей, но он не хочет есть такое мясо. Хотя в диких условиях кайманы любят обедать змеями, парнокопытными и мелкими животными, — рассказывает Феликс Булатов. Рокки по своей природе агрессивный, но даже к нему можно найти подход. Для счастья тюменскому крокодилу надо совсем мало — теплая лампа, плотно поесть и покой.

В целях безопасности в присутствии чужих людей Рокки заматывают рот. Всё-таки хищник!

Будни крокодила Рокки: чем он обычно занимается

Вместе с крокодилом Феликс Булатов выступает для детей на благотворительных концертах. Об этом свидетельствуют множество дипломов с благодарностями от организаций, куда тюменец привозил своих питомцев. Сам хозяин зверинца сначала не хотел рассказывать об этом, но его девушка Анастасия раскрыла эту часть жизни:

— Он приходит с крокодилом и змеями в детские дома и интернаты, выступает перед детьми-инвалидами. Ребятам очень нравится. Все в восторге, фотографируются. Причем радуются не только дети, но и их воспитатели. Из-за того, что Рокки всегда тепло и сытно, у него полностью отсутствует интерес к противоположному полу. Для того, чтобы крокодилу захотелось найти себе подружку, его надо держать в условиях пониженных температур. Только после зимовки он захочет спариваться. Вот такая хитрость природы.

Живёт крокодил в террариуме, где у него есть небольшой бассейн и лампа

Про необычных питомцев, которые живут дома у жителей Тюмени, мы рассказываем каждую неделю по пятницам. Ранее журналисты 72.ru побывали в гостях у знаменитого верблюда Кеши, киноактера (он снимался в фильме «Тобол») и звезды YouTube, заглядывали домой к тюменской семье, которая воспитывает экзотических каракалов, а также навещали енота Ракету.

У вас тоже есть необычный питомец, о котором хотите рассказать нам и другим тюменцам? Скорее пишите на почту, звоните и отправляйте нам сообщения в Viber или Telegram на номер 8-922-479-00-81. Приедем к вам в гости и напишем о вашем домашнем любимце на 72.ru.