Отец разрыдался в зале суда, когда увидел экс‐супругу, убившую их дочь

Сьерра Дэй из Огайо и ее бойфренд Деонте Льюис предстали перед судом за убийство четырехлетней девочки, дочери обвиняемой, которую пара забила до смерти. Во время судебного заседания, биологический отец погибшей девочки не смог сдержать гнев. Видеозапись произошедшего опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах видно, как Майкл Гаррет (отец погибшей девочки) вскочил со своего места в момент, когда подсудимых уводили из зала суда и в слезах кричал: «Это ты убил моего ребенка», обращаясь к обвиняемым.

23-летней

Сьерре Дэй и 26-летнему

Деонте Льюису были предъявлены обвинения в убийстве с отягчающими обстоятельствами. По данным следствия, четырехлетняя Ания

Дэй-Гарретт

погибла от нанесенных ударов, большая часть которых пришлась ей на голову. Судья установил обвиняемым залог в миллион доларов. Когда их выводили из зала суда, отец девочки, рыдая, рухнул в объятия членов своей семьи.

Работники правоохранительных органов были вызваны в дом Сьерре утром. Девочка была вся в ожогах и ни на что не реагировала. Маленькую Аланию срочно повезли в больницу, но по пути девочка скончалась от инсульта. Позже было установлено, что погибшая была сильно избита и у нее имелись признаки недоедания.

Отец девочки рассказал, что пытался добиться опеки над ребенком и неоднократно жаловался на то, что ее мать избивает девочку. Но, несмотря на многочисленные жалобы, социальны службы не нашли достаточное количество доказательств, чтобы забрать девочку от матери.