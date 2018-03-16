Ещё
Отец разрыдался в зале суда, когда увидел экс‐супругу, убившую их дочь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отец разрыдался в зале суда, когда увидел экс‐супругу, убившую их дочь 

360tv.ru 20 часов назад
Фото: 360tv.ru
Сьерра Дэй из Огайо и ее бойфренд Деонте Льюис предстали перед судом за убийство четырехлетней девочки, дочери обвиняемой, которую пара забила до смерти. Во время судебного заседания, биологический отец погибшей девочки не смог сдержать гнев. Видеозапись произошедшего опубликовало издание Daily Mail.
На кадрах видно, как Майкл Гаррет (отец погибшей девочки) вскочил со своего места в момент, когда подсудимых уводили из зала суда и в слезах кричал: «Это ты убил моего ребенка», обращаясь к обвиняемым.
23-летней
Сьерре Дэй и  26-летнему
Деонте Льюису были предъявлены обвинения в убийстве с отягчающими обстоятельствами. По данным следствия, четырехлетняя Ания
Дэй-Гарретт
погибла от нанесенных ударов, большая часть которых пришлась ей на голову. Судья установил обвиняемым залог в миллион доларов. Когда их выводили из зала суда, отец девочки, рыдая, рухнул в объятия членов своей семьи.
Работники правоохранительных органов были вызваны в дом Сьерре утром. Девочка была вся в ожогах и ни на что не реагировала. Маленькую Аланию срочно повезли в больницу, но по пути девочка скончалась от инсульта. Позже было установлено, что погибшая была сильно избита и у нее имелись признаки недоедания.
Отец девочки рассказал, что пытался добиться опеки над ребенком и неоднократно жаловался на то, что ее мать избивает девочку. Но, несмотря на многочисленные жалобы, социальны службы не нашли достаточное количество доказательств, чтобы забрать девочку от матери.
Ранее сообщалось о том, что в Сочи найдено тело пятилетней девочки, которую убил и закопал на берегу реки отчим.
360tv.ru: последние новости
Соглашение о формировании нового правительства подписали в ФРГ Жителя Благовещенска принуждают заплатить алименты за детей своего тезки Американцы обнаружили в бутилированной воде примеси пластика. Российские ученые с ними не согласны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля540
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»329
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки14
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина39
Порошенко предложили заткнуться в ответ124
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение