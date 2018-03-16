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В США подросток почитал Коран и зарезал друга
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В США подросток почитал Коран и зарезал друга 

Lenta.ru 20 часов назад
Фото: Lenta.ru
В американском штате Флорида подросток зарезал друга, почитав Коран и посмотрев джихадистские видео. Об этом сообщает New York Post.
17-летний Кори Джонсон (Corey Johnson) остался ночевать у друзей — 17-летнего Кайла Бэнкрофта (Kyle Bancroft) и его 13-летнего брата Дейна — после празднования дня рождения общего знакомого. Полиции он сообщил, что проснулся в четыре часа утра 12 марта с желанием убивать.
По информации стражей порядка, Джонсон несколько раз ударил ножом, который принес с собой, 13-летнего именинника Джованни Сиерру (Jovanni Sierra), а затем перерезал ему горло. Стоны мальчика услышала мать братьев, она решила посмотреть, что происходит в комнате. Однако когда женщина поднималась по лестнице, злоумышленник накинулся на нее и нанес по меньшей мере 12 ножевых ранений, затем она упала. После подросток 32 раза ударил ножом Дэйна, прибежавшего на помощь матери.
Полицию и скорую вызвали соседи: их разбудила окровавленная мать мальчиков. В итоге женщину и ее сына доставили в больницу, их жизням ничего не угрожает. Сиерра же умер от полученных ранений на месте. 17-летний Кайл, как и сам нападавший, не пострадал. Джонсон после преступления забаррикадировался в комнате, однако в итоге был взял под стражу.
По информации издания, арестованный рассказал, что зарезал мальчика из-за различия во взглядах. По словам подростка, Сиерра назвал знаменитостей богами, что оскорбило его религиозные чувства, а Дэйн Брэкфорт смеялся над его верой.
Сообщается, что накануне совершения преступления Джонсон смотрел джихадистские видео и читал Коран. Шериф местной полиции также сообщил, что власти расследовали связи мальчика с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По его словам, Джонсон пытался связаться с террористами в интернете и выражал желание к ним присоединиться.
Полиция обвиняет подростка в убийстве и покушении на убийство. Известно, что за неделю до происшествия власти собирались предъявить ему обвинения из-за неоднократных террористических угроз в школе.
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