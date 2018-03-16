Аоцзю — праздник почитания старших в городе Фучжоу

Фучжоу, 15 марта / Синьхуа / — 29-й день 1-го месяца по лунному календарю — праздник Аоцзю, который по традиции посвящен послушанию родителям со стороны жителей города Фучжоу /провинция Фуцзянь, Восточный Китай/.

В течение многих лет каждый год в преддверии Аоцзю организуются различные мероприятия, целью которых является демонстрация любви и заботы о пожилых людях.

Фучжоу, 15 марта /Синьхуа/ — 29-й день 1-го месяца по лунному календарю — праздник Аоцзю, который по традиции посвящен послушанию родителям со стороны жителей города Фучжоу /провинция Фуцзянь, Восточный Китай/.

В течение многих лет каждый год в преддверии Аоцзю организуются различные мероприятия, целью которых является демонстрация любви и заботы о пожилых людях.