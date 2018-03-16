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Аоцзю — праздник почитания старших в городе Фучжоу
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Аоцзю — праздник почитания старших в городе Фучжоу 

ИА Синьхуа 20 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Фучжоу, 15 марта /Синьхуа/ — 29-й день 1-го месяца по лунному календарю — праздник Аоцзю, который по традиции посвящен послушанию родителям со стороны жителей города Фучжоу /провинция Фуцзянь, Восточный Китай/.
В течение многих лет каждый год в преддверии Аоцзю организуются различные мероприятия, целью которых является демонстрация любви и заботы о пожилых людях.
Фучжоу, 15 марта /Синьхуа/ — 29-й день 1-го месяца по лунному календарю — праздник Аоцзю, который по традиции посвящен послушанию родителям со стороны жителей города Фучжоу /провинция Фуцзянь, Восточный Китай/.
В течение многих лет каждый год в преддверии Аоцзю организуются различные мероприятия, целью которых является демонстрация любви и заботы о пожилых людях.
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