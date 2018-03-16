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В выборах 18 марта впервые примут участие общественные наблюдатели
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В выборах 18 марта впервые примут участие общественные наблюдатели 

АиФ — Алтай 19 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Впервые представители общественности смогут принять участие в президентских выборах в качестве наблюдателей. Соответствующий закон был подписан главой государства 5 декабря 2017 года. Ранее делегировать наблюдателей могли только партии и кандидаты.
Накануне в Бийске прошел обучающий семинар для представителей общественных организаций, которые 18 марта будут работать на избирательных участках. Свое желание выступить в роли общественного наблюдателя выразило около 100 человек.
Встречу открыл депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев. Он отметил, что те политические атаки, которые наша страна переживает в последнее время — свидетельство усиления позиций России в мире. Не все с этим готовы мириться, и потому такое важное событие, как выборы главы государства, конечно, будет под пристальным вниманием.
По словам Нины Маркеевой, консультанта краевого избиркома, необходимо, чтобы как можно больше людей понимали процедуру выборного процесса. Это станет залогом легитимности выборов и снизит вероятность нареканий со стороны всех политических сторон. Общественные наблюдатели станут помощниками избирательной комиссии. Они будут контролировать все, что будет происходить на участках: процесс голосования, подсчет числа избирателей, погашение бюллетеней, подсчет голосов. Будут наблюдать за голосованием вне стен избирательных участков.
«Не хочется говорить высокопарных слов, но эти люди — патриоты. Это — работа на общественных началах, — отметила Светлана Лапшина, секретарь общественной палаты Бийска. — Сегодня мы видим, что общество хочет знать, как происходит выборный процесс, люди включаются в него сами».
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