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Екатеринбуржец, живший в доме в Елани, где рухнула крыша: «Там нужен был ремонт еще 13 лет назад»
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Екатеринбуржец, живший в доме в Елани, где рухнула крыша: «Там нужен был ремонт еще 13 лет назад» 

e1.ru 12 часов назад
Фото: e1.ru
В Еланском военном городке в четверг днём обрушилась крыша пятиэтажного жилого дома № 34. ЧП произошло во втором подъезде. По словам местных жителей, крыша протекала давно. А екатеринбуржец Даниил Румянцев, который жил в этом доме во время службы в армии 13 лет назад, рассказал, что здание требовало ремонта еще тогда.
— Я приехал в Елань летом 2005 года, — рассказал E1.RU Даниил Румянцев. — Меня и ещё нескольких молодых офицеров поселили в двухкомнатной квартире этого дома, в первом подъезде. У дома был статус что-то вроде семейного общежития, туда заселяли командировочных, молодые семьи — пока они не получали квартиры в других домах. Но многие семьи жили там годами. Дом был в плохом состоянии, нуждался в ремонте уже тогда.
По словам Даниила, еще тогда, без всяких экспертов, они оценивали состояние дома, как ужасное.
— Этот городок был долгое время в запустении, потом там сделали большую часть, большой учебный центр, и туда приехало много офицеров, стало больше солдат, — говорит Даниил. — А дома многие за время упадка пришли в негодность. Проблемы были с коммунально-эксплуатационной частью: были какие-то перестановки. В подъезд дома было страшно заходить: стены были облупленные, разбитые щитки, электрика. Жильцы сами ремонтировали, как могли: где-то подкрутят, где-то гвоздь воткнут, чтобы работало. Было очень холодно в санузле, где-то даже иней был. Да и много домов было в таком состоянии. Но мы не жаловались: только приехали в армию, были другие проблемы. Жить там было можно, как в походно-полевых условиях.
Напомним, после ЧП людям из аварийного подъезда предложили переселиться в местную гостиницу или казармы. Часть жильцов написали отказные, но некоторые люди уехали. В коммунальной организации, которая обслуживает жилфонд, не смогли пояснить, когда начнут восстанавливать крышу.
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