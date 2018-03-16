Управление КПП Аомэнь на автодорожном мосту Сянган-Чжухай-Аомэнь официально передано САР Аомэнь

Аомэнь, 15 марта / Синьхуа / — Как сообщили власти САР Аомэнь, управление КПП Аомэнь на автодорожном мосту Сянган-Чжухай-Аомэнь с 0 часов 15 марта официально передается САР Аомэнь. Управление будет осуществляться согласно законодательству САР Аомэнь.

Власти провинции Гуандун /Южный Китай/ и САР Аомэнь провели соответствующую официальную церемонию передачи.

Аомэнь, 15 марта /Синьхуа/ — Как сообщили власти САР Аомэнь, управление КПП Аомэнь на автодорожном мосту Сянган-Чжухай-Аомэнь с 0 часов 15 марта официально передается САР Аомэнь. Управление будет осуществляться согласно законодательству САР Аомэнь.

Власти провинции Гуандун /Южный Китай/ и САР Аомэнь провели соответствующую официальную церемонию передачи.

Аомэнь, 15 марта /Синьхуа/ — Как сообщили власти САР Аомэнь, управление КПП Аомэнь на автодорожном мосту Сянган-Чжухай-Аомэнь с 0 часов 15 марта официально передается САР Аомэнь. Управление будет осуществляться согласно законодательству САР Аомэнь.

Власти провинции Гуандун /Южный Китай/ и САР Аомэнь провели соответствующую официальную церемонию передачи.