Выращивание опиумного мака могут легализовать в России

Запрет на промышленное выращивание опиумного мака может быть отменен в России . Законопроект такого содержания прошел согласование всех заинтересованных ведомств и направлен на рассмотрение в правительство. Принятие закона поможет создать в стране полный цикл производства обезболивающих, которые сейчас закупаются за границей, сообщила газета «Известия»

Минздравом, Минсельхозом, МИДом, Минфином, МВД, Культивирование опиумного мака было запрещено еще в СССР в 1987 году. Поправки в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» уже согласованы с Минэкономразвития ФСБ и Росгвардией, пишет издание.

Законопроект не предусматривает легализацию выращивания наркосодержащих растений в личных целях, а также разрешение на культивирование конопли.

Эксперты напоминают, что выращивать опиумный мак необходимо в южных районах России, например в Краснодарском крае Ростовской области . Должна быть организована надежная охрана маковых полей. В Советском Союзе для этого прекрасно подходили территории Узбекистана Киргизии . Выращивание опиумного мака позволяло СССР получать доход от экспорта сырья для обезболивающих препаратов.

сообщило о снижении посевных полей для опиумного мака в Мьянме . Героиновая экономика, к сожалению, рушится не из‐за уменьшения потребления этого тяжелого наркотика, а из‐за завоевывающего все большую популярность метамфетамина. Информация о смещении наркотического рынка в стране опубликована в докладе Управления

по наркотикам и преступности.