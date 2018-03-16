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Выращивание опиумного мака могут легализовать в России
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Выращивание опиумного мака могут легализовать в России 

360tv.ru 21 час назад
Фото: 360tv.ru
Запрет на промышленное выращивание опиумного мака может быть отменен в России. Законопроект такого содержания прошел согласование всех заинтересованных ведомств и направлен на рассмотрение в правительство. Принятие закона поможет создать в стране полный цикл производства обезболивающих, которые сейчас закупаются за границей, сообщила газета «Известия».
Культивирование опиумного мака было запрещено еще в СССР в 1987 году. Поправки в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» уже согласованы с Минэкономразвития, Минздравом, Минсельхозом, МИДом, Минфином, МВД, ФСБ и Росгвардией, пишет издание.
Законопроект не предусматривает легализацию выращивания наркосодержащих растений в личных целях, а также разрешение на культивирование конопли.
Эксперты напоминают, что выращивать опиумный мак необходимо в южных районах России, например в Краснодарском крае и Ростовской области. Должна быть организована надежная охрана маковых полей. В Советском Союзе для этого прекрасно подходили территории Узбекистана и Киргизии. Выращивание опиумного мака позволяло СССР получать доход от экспорта сырья для обезболивающих препаратов.
сообщило о снижении посевных полей для опиумного мака в Мьянме. Героиновая экономика, к сожалению, рушится не из‐за уменьшения потребления этого тяжелого наркотика, а из‐за завоевывающего все большую популярность метамфетамина. Информация о смещении наркотического рынка в стране опубликована в докладе Управления
по наркотикам и преступности.
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