Жители Подмосковья с 1 марта направили через портал «Добродел» 200 обращений в Главгосстройнадзор

В Главгосстройнадзор Подмосковья с 1 марта 2018 г. поступило через портал «Добродел» 200 обращений от жителей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 1 по 15 марта в Главгосстройнадзор Московской области через портал «Добродел» поступило 200 обращений от жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.

Мытищи и Уточняется, что в основном вопросы касались проверки законности строительства (62 обращения), содержания строительных площадок (38), шума при производстве работ (12), переноса сроков сдачи объекта (12), вопросов долевого строительства (26), а также иные темы. «Чаще всего обращались за помощью к надзорному органу жители Ленинского района, городских округов Люберцы Долгопрудный », — приводятся в сообщении слова начальника Главгосстройнадзора Московской области Руслана Тагиева

В пресс-службе отметили, что ведомством по итогам месяца рассмотрено 185 проектов ответов, из них 147 поступило от администраций муниципальных образований, 30 — от территориальных отделов ведомства, восемь — от иных органов исполнительной власти.

«Разъяснены вопросы законодательства и даны ответы на запросы жителей по 150 обращениям», — отметил Р. Тагиев.