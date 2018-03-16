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Жители Подмосковья с 1 марта направили через портал «Добродел» 200 обращений в Главгосстройнадзор
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Жители Подмосковья с 1 марта направили через портал «Добродел» 200 обращений в Главгосстройнадзор 

Агентство «Москва» 21 час назад
В Главгосстройнадзор Подмосковья с 1 марта 2018 г. поступило через портал «Добродел» 200 обращений от жителей, сообщили в пресс-службе ведомства.
«С 1 по 15 марта в Главгосстройнадзор Московской области через портал «Добродел» поступило 200 обращений от жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в основном вопросы касались проверки законности строительства (62 обращения), содержания строительных площадок (38), шума при производстве работ (12), переноса сроков сдачи объекта (12), вопросов долевого строительства (26), а также иные темы. «Чаще всего обращались за помощью к надзорному органу жители Ленинского района, городских округов Люберцы, Мытищи и Долгопрудный», — приводятся в сообщении слова начальника Главгосстройнадзора Московской области Руслана Тагиева.
В пресс-службе отметили, что ведомством по итогам месяца рассмотрено 185 проектов ответов, из них 147 поступило от администраций муниципальных образований, 30 — от территориальных отделов ведомства, восемь — от иных органов исполнительной власти.
«Разъяснены вопросы законодательства и даны ответы на запросы жителей по 150 обращениям», — отметил Р. Тагиев.
В пресс-службе пояснили, что в Долгопрудном установлен информационный щит на стройобъекте, в Солнечногорском и Дмитровском районах восстановлена целостность ограждающих конструкций строительных площадок, наведен порядок на строительной площадке в Воскресенском районе.
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