В МВД рассказали о борьбе с хищениями на оборонных предприятиях

прокуратурой, "Особое внимание мы уделяем злоупотреблениям в оборонно-промышленном комплексе. В прошлом году нашей службе удалось выявить 245 преступлений в этой отрасли, примерно на треть больше, чем годом ранее. В этом вопросе мы тесно работаем с коллегами из ФСБ Следственным комитетом ", — сказал он.

По словам Курносенко, основными способами хищений остаются необоснованное завышение цен на материально-технические ценности и оказываемые услуги, а также завышение объемов выполненных работ. Главным остается вывод средств через подрядные организации, аффилированные с лицами, отвечающими за распределение и освоение средств.

По словам начальника главка, классическим примером таких преступлений являются хищения, совершенные при строительстве космодрома Восточный, где в качестве исполнителей одного договора оформлялось до десятка подрядчиков. «Хвосты» по хищениям на Восточном мы подбираем и сегодня, в любом случае уверен, что ни один виновный в сложившейся ситуации с космодромом «деятель» не уйдет от ответственности", — отметил Курносенко.

Он также уточнил, что вопрос распределения средств в оборонной промышленности связан с гостайной. «Мы стараемся не вредить производству, научным разработкам, поэтому стараемся проводить наши мероприятия особенно деликатно. Работа здесь осуществляется службой на системной основе, просто далеко не обо всех ее результатах по понятным причинам мы можем рассказывать», — подчеркнул Курносенко.