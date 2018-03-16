Единственная версия — Россия виновна. Комментарий Георгия Бовта

Президент Франции Эммануэль Макрон также сообщил, что Париж готовит свои меры в отношении России. «Все заставляет нас думать, что ответственность фактически принадлежит России. В ближайшие дни я объявлю о мерах, которые мы намерены принять», — заявил он.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков , в свою очередь, реагируя на требования Запада, сообщил, что ни СССР, ни Россия никогда не разрабатывали нервно-паралитический газ «Новичок». Что дальше? Об этом — в комментарии политолога Георгия Бовта

Судя по всему, после некоторого замешательства в связи с инцидентом в английском Солсбери Великобритания уже преуспела в том, чтобы выработать солидарную позицию западных стран в отношении России. И пока химики и дипломаты спорят о том, что такое «Новичок», был ли он вообще в СССР и, главное, имеются ли его образцы у Организации по запрещению химоружия и входит ли он формально в число запрещенных Конвенцией веществ, политическая работа идет своим чередом.

Лондон призывает союзников сплотиться вокруг идеи о том, что Россия так или иначе виновата. А раз виновата, то надо ее наказывать сообща. Любое заявление из Москвы , кроме признания вины, будет рассматриваться как попытка скрыть истину. В этом смысле заявления российского спецпредставителя в ООН Василия Небензи и замминистра Сергея Рябкова о том, что никакой программы «Новичок» в СССР и России никогда не было, будет восприниматься только как отказ сотрудничать с Организацией по запрещению химоружия. Так что, возможно, это не самая лучшая линия защиты.

Действительно, союзники Британии, в отличие от самой Терезы Мэй и ее министров, выражаются более обтекаемо. При внимательном прочтении, в британских, французских и даже американских заявлениях имеются пассажи о желательности предоставить все же более веские доказательства вины России, чем просто утверждение о стране-производителе яда. И если гипотетически представить, что через какое-то количество лет данный скандал уляжется и вдруг вскроются такие обстоятельства и факты, которые однозначно отведут обвинения от России, как в свое время случилось с обвинениями Саддама Хусейна в том, что у него было химическое оружие, то Париж и Берлин смогут указать на запрятанные в заявлениях строки, где все же однозначного, юридически выверенного обвинения Москвы и не было.

Скажем, в том же четырехстороннем заявлении Британии, Германии, Франции и США сказано об отравлении Скрипаля так: «Это нарушение суверенитета Великобритании, и любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства».

Россия вроде не названа, ее лишь призывают раскрыть имеющуюся у нее информацию об отравляющем веществе. Однако дело в том, что в контексте общей информационной шумихи, в том контексте, как это подается подавляющим большинством западных СМИ, виновность именно Москвы не подлежит никакому сомнению.

Обыватель ведь не улавливает всех этих обтекаемых формулировок, ему вполне однозначно дают понять, о каком государстве идет речь. Тем более что далее в заявлении сказано так: «Использование применяемого в военных целях нервно-паралитического вещества типа созданного в России, представляет собой первое использование нервно-паралитического вещества в целях нападения в Европе со времен Второй мировой войны». Вот вам уже отсыл и ко Второй мировой, в ходе которой химическое оружие пыталась применять только нацистская Германия.

Примерно через неделю Британия вынесет вопрос на уровень саммита стран ЕС . Далее будет поставлен вопрос о солидарных этих санкциях. А пока Эммануэль Макрон демонстративно отказался посещать российский павильон на Парижской книжной ярмарке. И такие демонстративные жесты будут повторяться все чаще в самых разных сферах.