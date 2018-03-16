«Я попросила у Путина списать домашнюю работу, но он не дал»

Санкт-Петербург — 64-летняя Светлана Потапчук все еще помнит, как «Путя» сказал твердое «нет», когда она попросила списать у него домашнее задание по немецкому.

Но она не злопамятна. Так что 18 марта она проголосует за бывшего одноклассника.

У Путина есть старые друзья, которые извлекли большую пользу из того, что росли вместе с ним в Санкт-Петербурге, или Ленинграде, как тогда назывался этот город. Люди вроде Аркадия и Бориса Ротенберга . Они с Путиным занимались в одном клубе дзюдо, а сегодня эти двое — одни из самых богатых олигархов России

Их жизнь серьезно изменилась, когда в 2000 году Путина избрали президентом после Бориса Ельцина . С тех пор он остается у власти, и никто не сомневается, что и на грядущих российских выборах 18 марта Путин будет снова избран.

Светлана Потапчук, в девичестве Сосина, тоже пересекалась с Путиным в юности. Но на ее жизнь это никак не повлияло.

Она живет в квартире в одном из однообразных петербургских пригородов из бетона и стекла и ухаживает за 90-летней матерью. Ее жизнь порядком отличается от жизни братьев Ротенбергов.

«Не думаю, что кто-то из нашего класса разбогател благодаря тому, что в юности знал Путина, — говорит она, — но, ясное дело, я очень горжусь тем, что когда-то училась в одном классе с человеком, который стал нашим президентом».

Конечно, когда они ходили в один класс, она и подумать не могла, что этот невысокий Владимир Путин однажды станет лидером страны. Правда, тогда его никто не называл Владимиром.

Спецшкола с химическим уклоном

Все называли его Володя — это уменьшительно-ласкательный вариант от Владимира — или «Путя». Светлана и Владимир выросли в разных частях Санкт-Петербурга, но оказались в одном и том же классе, поступив в школу № 281 в Советском переулке. Улица так называется и по сей день.

«Как и Володя, я выросла в квартире, которую мы делили с другими семьями, — рассказывает Светлана. — У нас жили всего три семьи. Мне повезло».

9 и 10 классы в школе № 281 были специализированными — с уклоном в химию. Это была школа с хорошей репутацией, куда было трудно поступить. И Светлана и Владимир попали в класс 9«Б», где и учились с 1968 по 1970 год.

«Володя твердо знал, чего он хочет от жизни, — вспоминает Светлана. — В седьмом классе он посмотрел фильм под названием «Щит и меч», это была шпионская история. Он хотел стать офицером разведки. Вот почему он решил поступать в нашу школу. Ему подсказали, что хорошо бы знать языки и разбираться в химии. Это было время, когда разрабатывалось новое ядерное оружие».

Отказался дать списать домашнюю работу

Светлана и Володя вместе учили немецкий язык. Многие другие в классе — а всего их было около 25 человек — учили вместо этого английский. Владимиру Путину потом пригодится его немецкий, когда его как агента КГБ отправят в Дрезден в бывшую ГДР.

Он был гораздо лучше в немецком, рассказывает Светлана. Поэтому она однажды попросила его о небольшой помощи, когда не успела сделать свою домашнюю работу.

«Я это до сих пор помню, несмотря на то, что прошло 50 лет. Я попросила у него списать домашнее задание, но он сказал «нет». Он был решительным уже тогда».

«Я сказала: «Да ладно тебе, мне столько всего надо было сделать дома». Но он не передумал».

Этот отказ, конечно, был бы еще больнее, если бы Светлана испытывала к нему теплые чувства, но, по ее словам, Володя был не в ее вкусе.

ладимир Путин на даче у знакомого

«У нас в классе было, наверное, человек пять симпатичных мальчиков. Но он был не из их числа. Однако нескольким девочкам, может, трем, он нравился. Но он не отвечал на их знаки внимания».

Эти девушки обычно хотели танцевать с Володей на школьных праздниках. В то время как на Западе это были бунтарские годы, когда во многих областях происходило освобождение, на школьных праздниках в 9«Б», все было весьма прилично.

«У нас было несколько парней, которые пили алкоголь и пытались убедить других попробовать, но Владимир был не из их числа. Помню еще, как мальчики тайком курили в туалете. А наркотики никто не принимал».

Владимир Путин был настоящим спортсменом, заверяет Светлана, в том числе лучшим лыжником. Она тогда думала, что он, возможно, мог бы сделать спортивную карьеру. Или журналистскую. Ведь Владимир Путин демонстрировал большой интерес к обществоведению и проявлял способности к гуманитарным предметам вроде литературы.

Например, ученики раз в неделю получали задание на уроке рассказать о том, что они прочитали или увидели в новостях.

«Тогда-то я в первый раз и обратила на него внимание. Его доклад оказался более живым и интересным, чем у других».

Владимир Путин был учеником, который всегда делал все домашние задания, серьезным молодым человеком, дающим короткие и острые ответы, если вопрос ему не нравился.

«Это я в нем узнаю и сейчас, — говорит Светлана Потапчук. — Порой он может быть довольно резким в своих ответах. Точно так же, как и тогда. Но он всегда хорошо умел выразить свою мысль так, чтобы другим было понятно».

Путин спас класс от контрольной

А еще она помнит, как Володя спас весь класс от неожиданной контрольной по обществознанию, которую задумал провести учитель. Но в итоге времени не хватило.

«Владимир задал вопрос, а потом продолжил задавать уточняющие, что в итоге отняло все время, и контрольную мы написать уже не успевали. Мы были этому очень рады».

Оба пошли учиться дальше в университет, где Путин изучал юриспруденцию (это ему тоже посоветовали в связи с тем, что он хотел попасть в КГБ), а Светлана — химию. Однажды они случайно столкнулись в университете. Это было в 1972 году.

«Помню, он был очень радостный. Он только что выиграл в государственную лотерею. Тогда мало у кого была собственная машина. Особенно у такого молодого человека».

На самом деле машину выиграла мама Владимира Путина. Это был маленький советский «Запорожец». Но для молодого Володи это стало настоящим символом статуса, и он часто катал на машине своих друзей.

Президент России Владимир Путин демонстрирует Джорджу Бушу с женой «Запорожец» перед неформальным ужином президентов РФ и США

Та встреча в университете была последней, когда она видела своего бывшего одноклассника. В 2002 году провели встречу одноклассников, но у президента Путина — ведь он тогда уже был президентом — не было времени.

Зато позже он пригласил нескольких своих одноклассников на встречу во дворце в пригороде Санкт-Петербурга. Правда, Светлана ту встречу пропустила, потому что уезжала.

«Я была в отпуске, уезжала. Мне, конечно, очень жаль. Сомневаюсь, что когда-нибудь еще увижу его».

В 1990-е годы Светлана Потапчук работала с рентгеновскими аппаратами в оборонной промышленности. Но в 1999 она потеряла работу во время сокращений, а за год до этого после длительной болезни умер ее муж.

«Это были очень тяжелые годы для меня. Это были тяжелые годы для большинства россиян».

Но не для Владимира Путина. В 1990-х его карьера стала набирать обороты: сначала он был приближенным тогдашнего губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака , а затем отправился в 1996 году в Москву , где двумя годами позже стал руководителем разведывательной службы ФСБ

В августе 1999 года президент Борис Ельцин назначил его новым премьер-министром страны.

«Я была очень горда, что лично с ним знакома, но большинству-то он был неизвестен. Но я и не думала, что он станет президентом».

То, как Борис Ельцин в конце 1990-х назначал и быстро увольнял все новых премьер-министров, уже стало историей. Мало кто верил, что Путин задержится на этом посту.

Но в новогоднюю ночь того же года Борис Ельцин в своей речи сообщил удивленной нации, что намерен немедленно уйти в отставку, а его место займет Владимир Путин.

«Я надеялась, что он сможет вывести страну из той сложной ситуации, в которой мы тогда находились, — вспоминает Светлана Потапчук. — Я знала, что он человек, который, как правило, знает, чего хочет добиться».

И вот 18 годами позже она не разочарована в своем однокласснике.

Экономика, как она и надеялась, при Путине оправилась от хаоса криминальных 1990-х годов, а общество стало стабильнее и безопаснее.

«У меня всегда было впечатление, что он сильная личность, не рохля. И в роли президента он именно так и действует».

«Но я на 120% убеждена, что он не хочет превращаться в какого-то царя. В настоящее время, однако, трудно найти кого-то, кто мог бы его заменить».

Вопрос о том, что бы она посоветовала Путину, если бы они могли встретиться, сначала ставит ее в тупик:

«Если бы я это знала, то сама была бы президентом, а я на самом деле этого и не хочу, такой большой ответственности».

Немного поразмыслив, она говорит:

«Но я бы ему посоветовала снизить миграцию. У нас в Санкт-Петербурге слишком много мигрантов из Центральной Азии. Мне это не нравится».

Вообще-то она не хочет отвечать, за кого она собирается голосовать, ведь это делается тайно. Но в то же время она дает понять, что ее выбор очевиден. Между прочим, она и раньше всегда голосовала за Путина, когда он был в избирательном бюллетене.

«Даже моя мама сейчас так сделает. А раньше она всегда голосовала за кандидата от Коммунистической партии ».

Светлана Потапчук, как и практически все россияне, уверена, что Путин выиграет выборы уже в первом туре, для чего ему потребуется как минимум 50% голосов:

«Надеюсь, он сделает это. Государство сэкономит кучу денег, если не надо будет проводить второй тур».