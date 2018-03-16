Разведка РФ никогда не занималась «такими гнусными глупостями»

«Российская разведывательная структура, в которой я имел честь много лет служить, никогда, повторяю, никогда не занималась такими гнусными глупостями, которые нашей стране сейчас в Великобритании пытаются приписать», — сказал Ладыгин газете «Красная звезда». Российская разведка никогда не занималась «гнусными глупостями», которые в Великобритании пытаются приписать РФ в связи с делом Скрипаля . Об этом заявил бывший глава Главного разведывательного управления ( ГРУ Генштаба Федор Ладыгин (возглавлял управление в 1992-1997 годах).

По его словам, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не представлял никакого интереса для российской разведки. «Для нас судьба предателя безразлична. Для разведчика предатель умирает сразу — он абсолютно перестает существовать в памяти, вымывается из нее. Для предателя забвение — смерть», — заявил Ладыгин.