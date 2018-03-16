«Норовите отобрать хлеб у коллег?»: Стас Костюшкин напомнил прыжком Диму Билана

Известный певец и телеведущий Стас Костюшкин явно знает, как поднять настроение своим подписчикам в микроблоге. Артист делает это с завидной регулярностью и снова провернул очередную подобную шутку в Инстаграме.

Популярный эстрадный певец и поэт, телеведущий и предприниматель не стесняется посмеяться над собой в Интернете. Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» периодически делает публикации, которые только доказывают это. Несколько часов назад он сделал это снова. Музыкант выложил в сеть фотографию, запечатлевшую его в прыжке во время выступления, а в комментарии в шутку заявил, что ему сильно не нравится, когда знаменитости публикуют именно такие снимки на всеобщее обозрение. «Меня так бесит, когда артисты выставляют фото с концертов. Неужели больше нечего выставить?»

Поклонники создателя и лидера проекта «A-Dessa» с удовольствием поддержали его шутку. Правда, они перевернули смысл фотографии немного в другое русло, сравнив Костюшкина с его известным коллегой Димой Биланом , который прославился и за счет именно таких прыжков на сцене. Но некоторые пошли еще дальше и припомнили Стасу и других звезд отечественной эстрады. «Прыжок круче, чем у Билана!» «Я подумал это солист из „Рамштайна“!» «Почему скрывал, что умеешь летать?» «Сколько энергии в этом фото!» «Билан отдыхает… Со своими прыжками!» «Билан вообще рыдает и нервно курит в сторонке!» «Стас, я думаю, что вам скоро коллеги устроят „тёмную“, вы так и норовите у них хлеб отобрать! У Волочковой — шпагат, у Билана — прыжок! Кстати, следующий кто? Неужели Киркоров со своими перьями и стразами?» Впрочем, преданные поклонники музыканта все же выразили мнение, что для них неважно, в каком виде предстает перед ними их кумир. Им, как оказалось, абсолютно все равно, лишь бы Костюшкин почаще радовал их новыми публикациями.

Кстати, только недавно артист опубликовал снимок, который снова позабавил его фанатов и стал поводом проявить свое остроумие.