ЦБ выпустил девять памятных монет из драгоценных металлов 

В России с 15 марта выпущены в обращение одна золотая и восемь серебряных памятных монет, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на Центробанк. Золотая монета имеет номинал 50 рублей. Она относится к серии «300 лет полиции России». На ней изображён портрет первого генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга Антона Девиера. Тираж — одна тысяча штук.
В этой же серии вышли две серебряные монеты — на 3 рублях представлены городовой столичной полиции и кокарда на фоне дореволюционного Санкт-Петербурга, на 25 рублях — современные сотрудники полиции на фоне эмблемы и здания МВД. Тираж — три тысячи и одна тысяча соответственно.
1 рубль с выгравированной эмблемой главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил России выпущен в честь 100-летия военных комиссариатов.
На монете номиналом 3 рубля «Воронежский государственный университет» изображено университетское здание на фоне раскрытой книги.
Такой же номинал выбран для поздравления Курчатовского института с 75-летием, а Кемерова — с вековым юбилеем.
На остальных трёхрублёвых серебряных монетах можно увидеть Троицкий собор Саратова и Свято-Троицкий собор Симферополя (серия «Памятники архитектуры России»).
Ранее ЦБ выпустил памятную монету серии «На страже Отечества».