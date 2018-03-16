Сотрудники офиса ООН проводят массовую забастовку против снижения зарплат

ЖЕНЕВА, 16 мар — РИА Новости Елизавета Исакова . Сотрудники Женевского офиса ООН в пятницу проводят массовую забастовку против снижения зарплат, которая привела к отмене заседаний 37-й сессии Совета ООН по правам человека, передает корреспондент РИА Новости.

Накануне сотрудники женевского офиса ООН проголосовали за проведение предложенной профсоюзом однодневной забастовки против снижения зарплат на 5,1%. Решение о сокращении выплат было принято головным офисом ООН в Нью-Йорке из-за снижения стоимости уровня жизни. При этом не учитывался тот факт, что Женева, где расположена европейская штаб-квартира организации, неоднократно называлась самым дорогим городом для проживания. Представители профсоюза считают, что такое сильное снижение зарплаты сотрудникам приведет к негативным последствиям.

Ранее в женевской штаб-квартире неоднократно проводились демонстрации протеста против сокращения зарплат, однако все они были «мирными» — проходили в обеденный перерыв. В результате в прошлом году был достигнут компромисс о сокращении на 3%. При этом осенью небольшая забастовка привела к задержке на несколько часов заседания 36-й сессии Совета ООН по правам человека.

В этот раз заседания 37-й сессии СПЧ ООН было решено отменить вовсе. В частности, в рамках встречи должны были состояться дебаты по продвижению толерантности и уважения разнообразия в контексте борьбы с расовой дискриминацией. Однако все обсуждения были перенесены на понедельник. Теперь, вероятнее всего, сессия СПЧ, которая должна была завершиться 23 марта, может быть продлена еще на сутки.