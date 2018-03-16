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Родственники жертв авиакатастрофы в Ростове-на-Дону подали в суд иск к Flydubai и Boeing
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Родственники жертв авиакатастрофы в Ростове-на-Дону подали в суд иск к Flydubai и Boeing 

ТАСС 16 марта 2018
Фото: РАПСИ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Родственники погибших при крушении Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai в марте 2016 года в Ростове-на-Дону подали в районный суд города иск к перевозчику и производителю лайнера о взыскании компенсаций, сообщил ТАСС представляющий их интересы адвокат Всеволод Сазонов.
"15 марта 2018 года в один из районных судов Ростова-на-Дону подан иск к авиакомпании Flydubai и компании Boeing о компенсации вреда от имени одного из родственников погибших. Третьими лицами привлечены Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и "Росавиация", — пояснил он, добавив, что остальные потерпевшие также могут связаться с адвокатом.
В ноябре 2017 года Всеволод Сазонов сообщал ТАСС, что родственники нескольких жертв катастрофы подали в суд ОАЭ иск о взыскании компенсаций с авиакомпании Flydubai, он принят к рассмотрению. По словам Сазонова, ни Flydubai, ни страховая компания до сих пор не предложили «ни одного законного возмещения» родственникам, несмотря на то, что, по имеющимся данным, «самолет был застрахован на несколько сотен миллионов долларов» — большинству семей «были заплачены компенсации, не превышающие $10-20 тыс.».
Тогда же в пресс-службе авиакомпании Flydubai сообщили, что перевозчик стремится предоставить справедливые компенсации семьям пассажиров самолета Boeing 737-800, погибших при крушении.
Как сообщил адвокат, слушание по делу в суде Объединенных Арабских Эмиратов продолжается до сих пор.
"Официального заключения о том, что имеется вина перевозчика (авиакомпании Flydubai) нет, есть промежуточный отчет (предварительная справка) по результатам расследования авиационного происшествия Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Вопрос виновности перевозчика важен, поскольку есть Международная конвенция (Монреальская конвенция), согласно нормам которой в случае установления вины перевозчика сумма компенсаций не ограничена. Поэтому в настоящее время стоит вопрос проведения экспертизы на предмет установления вины перевозчика", — пояснил он.
Об авиакатастрофе
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai 19 марта 2016 года завершал регулярный пассажирский рейс из Дубая в Ростов-на-Дону. В течение двух часов при сложных погодных условиях экипаж предпринял две попытки захода на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. После второй неудачной попытки, во время набора высоты, лайнер начал резкое снижение и на большой скорости рухнул на ВПП аэропорта, полностью разрушившись. Погибли все находившиеся на его борту 62 человека — 55 пассажиров (в т. ч. 44 гражданина РФ) и семь членов экипажа.
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