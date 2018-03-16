Фтоистория о древнейшей в Финляндии гидроэлектростанции

Река Вуокса с истоком в Сайменском озере и устьем в Ладожском протекает неподалеку от города Иматра . Она славится большим количеством порогов и водопадом Иматранкоски. Раньше он носил название «Ниагарского водопада Финляндии», на него даже приезжала посмотреть императрица Екатерина II.

А до революции посмотреть на эту красоту приезжало по несколько поездов отдыхающих. Когда-то им можно было любоваться во всей красе, но в 1929 г. на реке построили ГЭС, и водопад стал достопримечательностью, которую посещают все приезжие по расписанию.

Открытие затворов станция выполняет ежедневно в 7 часов вечера и в 3 часа дня по воскресеньям в начале июня — конце августа. Так же водопад включают на рождество и Новогоднюю ночь.

Я был там в мае, когда ничего не работало. В России я с водопадом, который включают, столкнулся на Кольском полуострове, когда ездили в Дальние Зеленцы. Водопад этот называется Большой Падун и его можно посмотреть тогда, когда на Серебрянской ГЭС-2 открывают затворы водоспуска.

1. Как я понял, обычно можно подойти ближе, но в тот момент плотина находилась в ремонте.

2. На территории города Иматра, где река течет на протяжении 13 километров, было 9 водопадов. Река Вуокса вообще славится своими водопадами, большинство которые расположены в верхнем течении на протяжении первых 25 километров.

3. Строительство ГЭС началось в 1922 году. Открыта в 1929 году.

4. Высота плотины не очень большая — 18 метров, но она очень красивая. Прозрачные колпаки — я так понимаю система цветомузыки.

5. Дело в том, что спуск воды на этой плотине — шоу. Летом это делают ежедневно в 18−00 под музыку Сибелиуса, Darude и Nightwish.

6. Водоскат Иматранкоски в выключенном состоянии. Когда-то этот водопад назвали «финской Ниагарой».

7. Затвор плотины.

8. Каньон водопада с гранитными валунами прекрасен. А вокруг водопада разбит парк Круунунпуйсто, являющийся наиболее старым заповедником страны.

9. Инженерная красота.

10. Рабочее колесо турбины.

11. Заметьте, не «запрещен», а не «рекомендуется».

12. Собственно, переливная плотина на случай повышения уровня воды, которую сбрасывают просто в парк.

13. Опасайся НЁХ!

14. В каком русле я так и не понял, так как тут два ручья.

15. Мост для ручья. Обратите внимание, как заботливо воспроизвели его рельеф и вид.

16. На момент постройки ГЭС была самая крупной в Финляндии

17. К 2015 году должны были завершиться (не знаю, завершили или нет) работы по реконструкции, в результате которой станция снова станет самой мощной в стране. Ее установленная мощность вместо 178 МВт составит 192 МВт.

18. Очень красивое место.

19. Панорама плотины.