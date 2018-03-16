Власти Удмуртии представят Корпорации МСП проекты в области строительства и медицины

ИЖЕВСК , 16 марта. / ТАСС /. Предприятия Удмуртии в пятницу представят свои инвестиционные проекты генеральному директору «Корпорация МСП» Александру Браверману в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона..

"Будут представлены проекты республиканских предприятий в сфере производства продуктов питания, сельского хозяйства — строительство фермы, промышленности, частного здравоохранения — на соискание кредитно-гарантийной поддержки", — уточнили в пресс-службе правительства республики.

По данным пресс-службы, в рамках поездки делегации АО «Корпорация МСП» в Ижевск состоится рабочая встреча главы Удмуртии Александра Бречалова и гендиректора корпорации Александра Бравермана.

Также планируют подписание соглашения о сотрудничестве корпорации с Удмуртским государственным университетом. Корпорация МСП проведет презентацию возможностей портала бизнес-навигатора МСП.

Кроме того, пройдут круглые столы, на которых обсудят вопросы развития сельскохозяйственной кооперации и особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельных видов юридических лиц.