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Власти Удмуртии представят Корпорации МСП проекты в области строительства и медицины
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Власти Удмуртии представят Корпорации МСП проекты в области строительства и медицины 

ТАСС 16 марта 2018
ИЖЕВСК, 16 марта. /ТАСС/. Предприятия Удмуртии в пятницу представят свои инвестиционные проекты генеральному директору «Корпорация МСП» Александру Браверману в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона..
"Будут представлены проекты республиканских предприятий в сфере производства продуктов питания, сельского хозяйства — строительство фермы, промышленности, частного здравоохранения — на соискание кредитно-гарантийной поддержки", — уточнили в пресс-службе правительства республики.
По данным пресс-службы, в рамках поездки делегации АО «Корпорация МСП» в Ижевск состоится рабочая встреча главы Удмуртии Александра Бречалова и гендиректора корпорации Александра Бравермана.
Также планируют подписание соглашения о сотрудничестве корпорации с Удмуртским государственным университетом. Корпорация МСП проведет презентацию возможностей портала бизнес-навигатора МСП.
Кроме того, пройдут круглые столы, на которых обсудят вопросы развития сельскохозяйственной кооперации и особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельных видов юридических лиц.
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