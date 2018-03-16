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Сторонники осужденного Грозовского устроили молебен в суде Ленобласти
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Сторонники осужденного Грозовского устроили молебен в суде Ленобласти 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Группа пожилых людей из числа сторонников осужденного за надругательство над тремя девочками в православных лагерях отстранённого от служения священника Глеба Грозовского устроила коллективный молебен в холле Ленинградского областного суда, передает корреспондент РИА Новости.
Приозерский городской суд Ленобласти 17 января признал Грозовского виновным в педофилии. Как установил суд, священник надругался над тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Один преступный эпизод произошёл в 2009 году, два других — в 2013 году. Суд назначил Грозовому 14 лет колонии строгого режима, а также обязал его выплатить каждой из потерпевших по 400 тысяч рублей компенсации морального ущерба. Ленинградский областной суд в пятницу рассматривает апелляционную жалобу на приговор.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, журналистов и слушателей не пропустили дальше холла в связи с тем, что слушание дела проходит в закрытом режиме. Судебные приставы в соответствии с распоряжением председателя суда запрещали фото и видеосъемку в здании суда. Группа сторонников Грозовского совершает молебное пение 90 псалома ("Живый в помощи"), тропаря Крестовоздвижения и других песнопений. Несколько человек держат в руках иконы. Во время пения молящиеся делают земные поклоны.
"Спаси, Господи и помилуй раба Божьего Глеба и утверди его невиновность", — пропела одна из женщин.
Судебные приставы после нескольких настоятельных просьб прекратить проведение коллективного религиозного мероприятия в здании суда не вмешиваются в происходящее.
Одну из женщин судебный пристав несколько раз предупреждал о возможности привлечения ее к административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава.
После окончания заседания к собравшимся в холле журналистам и сторонникам Грозовского вышел адвокат Михаил Уткин и объявил, что заседание отложено на 13 апреля в связи с необходимостью уведомить сторону потерпевших.
Уголовное дело в отношении советника гендиректора футбольного клуба «Зенит» по духовно-нравственным вопросам, настоятеля храма Иоанна Воина в деревне Верево Гатчинского района Ленинградской области Глеба Грозовского было возбуждено осенью 2013 года, однако решение об аресте выносилось заочно — Грозовский скрывался от следствия в Израиле и только осенью 2016 года был экстрадирован. В Израиле он пытался получить гражданство, но получил отказ.
Ещё находясь за границей, уже отстранённый к тому времени от служения священник через СМИ заявлял о своей невиновности и утверждал, что стал жертвой провокации. Следственный комитет после оглашения приговора опубликовал сообщение, в котором отметил, что данное утверждение Грозовского «не нашло подтверждения в ходе следствия и в суде».
С 2013 года Грозовский решением РПЦ отстранен от служения в связи с выдвинутыми обвинениями.
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