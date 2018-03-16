Топ-5 идеальных вариантов пляжного отдыха этой весной 

Филиппины Затеряться в одном из 7000 островов и познать райское наслаждение, как в той самой рекламе, — это отдых по-филиппински. Первозданная природа местных пейзажей поражает своей красотой, и из всех тропических стран именно Филиппины больше всего подходят для экотуризма. Приятные бонусы — почти все тут неплохо говорят по-английски, а на обед жуков есть точно не придется — помимо типичной азиатской кухни, тут без труда можно найти и приличную испанскую. Сюда едут не только понежиться на берегу моря под палящим солнцем: дегустацию коктейлей на лучших пляжах можно разбавить дайвингом, кайтингом, серфингом и даже горными прогулками. Так что бери под руку бойфренда и вместе смело отправляйтесь во все тяжкие — оно того стоит! И все — без визы для жителей России. Доминиканская Республика Если ищешь идеальное место для необычного отдыха, бери друзей в охапку и лети на Карибы, а именно в Доминикану. Во-первых, здесь россиянам также не нужна виза, во-вторых, это прекрасное место для тех, кто устал от холодной погоды: средняя температура воздуха практически круглогодично около 30 градусов тепла, а вода похожа на парное молоко. Любители дайвинга хвалят красоту местных кораллов, поклонники пеших походов — тропические леса. Что уж говорить о культурном наследии: столица Доминиканы Санто-Доминго, основанная в далеком 1496 году, хранит в себе немало тайн, о которых тебе с удовольствием поведают местные экскурсоводы. Ну а если душа требует полета, добро пожаловать в Кабарете — главную мекку доминиканских (и не только) кайтсерферов. Мексика Пляжи Мексики славятся на весь мир своей живописностью, лазурной водой и шелковистым белым песком. Конечно, никто не запрещает лежать на пляже от заката до рассвета, смакуя прохладительные напитки, однако любопытство рано или поздно возьмет верх и отправит тебя на поиски приключений. А Мексика только того и ждет: пирамиды майя, карстовые пещеры, подземные озера, подводные музеи, парки развлечений — чего здесь только нет! А если посчастливилось обладать действующим мультишенгеном, визой США, Канады, Великобритании или Японии, граница будет открыта на целых 180 дней. Единственное препятствие в данном случае — выпросить у начальника столь продолжительный отпуск. «Отдых в Мексике — не самый бюджетный для россиян, поэтому большого предложения у туроператоров в эту страну нет, — поясняет коммерческий директор „Связной Трэвел“ Андрей Осинцев. — Прямые рейсы из Москвы в Мексику есть, но, чтобы сэкономить, лучше лететь через США — так можно существенно снизить цену авиабилетов, правда, даже для пересадки в аэропорту США понадобится американская виза. Поэтому идеальный вариант — совместить поездки в США и Мексику». Мальдивы Если перепады температур и шумные соседи по пляжу не для тебя, советуем присмотреться к Мальдивам: относительная уединенность и температура воздуха в диапазоне 30-32 градусов, естественно, с плюсом гарантированы. Виза россиянам для поездки на Мальдивы не требуется, но рекомендуем со всей ответственностью подойти к выбору медицинской страховки: есть риск пораниться кораллами. Полис, кстати, часто продается вместе с билетами у онлайн-агентств. Отдых на Мальдивах придется по вкусу дайверам, яхтсменам, серферам и просто любителям позагорать на белоснежном песчаном пляже. Не в восторге от Мальдив будут только любители шумных вечеринок, алкоголя и загара топлес. Мальдивы — мусульманская страна с довольно строгими порядками и ощутимыми штрафами за их нарушение. И стоит быть готовой к своеобразным сборам на местных островах, например «зеленый» налог за уборку мусора в размере $6 в сутки. Куба Любителям вечного праздника рекомендуем отправиться на Кубу. Пока капитализм не погубил местный коммунистический колорит, надо успеть увидеть эту страну и взять от нее все прелести — от супердешевых и разнообразных коктейлей до сальсы и раритетных бьюиков. На Острове Свободы дни и ночи напролет хочется в буквальном смысле до упаду отплясывать зажигательную бачату. Вечера здесь принято проводить в шумных барах в поисках самого лучшего на свете коктейля: только на основе рома («Куба либре» и мохито — это только верхушка айсберга) барные карты насчитывают десятки, если не сотни предложений! И пусть тебя не беспокоят последствия ночи: теплый песок, заботливые волны и совершенно бездонное небо — лучший рецепт от шумной головы. И, что прекрасно, примерить на себя роль любимого персонажа «Ромового дневника» можно хоть завтра: кубинские границы открыты и виза тоже не нужна! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Фото: Shutterstock/VOSTOCK