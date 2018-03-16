День 16 марта в истории

Жители Крыма и Севастополя начали бессрочную акцию протеста против политики, проводимой новыми властями Украины. Митингующие выдвигали требование о признании независимости Крыма.

В начале марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет приняли Декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также обратились к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить регионы в состав России

16 марта 2014 года прошел общекрымский референдум, по итогам которого 97% избирателей Крыма и 95,6% — Севастополя проголосовали за вступление в состав России.

18 марта Президент РФ Владимир Путин, председатель Совета Министров Крыма Сергей Аксенов , председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и председатель координационного совета по созданию управления по обеспечению жизнедеятельности г. Севастополя Алексей Чалый подписали Договор о принятии Республики Крым и г. Севастополя в состав России.

81 год назад (1937) был организован Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС).

Это подразделение было создано «для обеспечения борьбы с хищениями социалистической собственности в организациях и учреждениях государственной торговли, потребительской, промысловой и индивидуальной кооперации, заготовительных органах и сберкассах, а также для борьбы со спекуляцией» приказом наркома внутренних дел СССР Николая Ежова . ОБХСС возглавил Самуил Ратнер.

После распада СССР в составе МВД РФ в феврале 1992 года были создано Главное управление по экономическим преступлениям (ныне — Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России).

82 год назад (1936) с конвейера Горьковского автомобильного завода сошел первый советский легковой автомобиль — лимузин марки «М-1».

ГАЗ «М-1», или как её называли в народе «эмка», был самым массовым советским автомобилем середины ХХ века. Он был оснащен 4-цилиндровым двигателем и имел закрытый кузов. Водитель мог отрегулировать сиденье под длину своих ног, а все двери были оснащены форточками.

При разработке «М-1» за основу был взят американский Ford Model B образца 1934 года, однако отечественные инженеры в значительной степени модернизировали и адаптировали автомобиль, что можно сказать он был спроектирован заново советскими специалистами. Одним из авторов этой разработки был конструктор Андрей Липгарт.

Всего было выпущено более 60 тысяч автомобилей «М-1» различной комплектации.

120 лет назад состоялся первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).

Он проходил в Минске на квартире железнодорожного служащего, социал-демократа П. В. Румянцева в доме на Захарьевской улице (ныне там располагается Дом-музей I съезда РСДРП).

Съезд, проходивший три дня, был созван по инициативе Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» под руководством Владимира Ленина. На нем присутствовали 9 делегатов, которые представляли наиболее крупные социал-демократические организации России — петербургский, московский, екатеринославский и киевский «Союзы борьбы», а также группу «Рабочей газеты» и националистическую организацию «Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве Польше и России» (Бунд).

В целях конспирации протоколы на съезде не велись, а записывались только резолюции. Делегаты провозгласили создание марксистской рабочей партии и приняли решение назвать её Российской социал-демократической рабочей партией, то есть партией пролетариата всех национальностей России.

148 лет назад (1870) в России на нижегородском Сормовском заводе была пущена первая мартеновская печь.

Она была названа в честь её изобретателя — французского металлурга Пьера Мартена.

Печь была предназначена для переработки передельного чугуна и лома в сталь нужного химического состава и качества. Она позволяла контролировать качество металла и вносить в него необходимые добавки.

Мартеновскую печь на Сормовском заводе построил инженер Александр Износков. Она имела небольшие размеры и вмещала всего 1,5 тонны металла.

С тех пор мартеновские печи стали неотъемлемой частью черной металлургии России, благодаря им проходила индустриализация, с их помощью ковалась наша победа в Великой Отечественной Войне.

С 1970-х годов производство мартеновских печей остановлено, а в 2010 году все подобные печи для выплавки стали в России прекратили работу.

Всемирный день сна Проводится ежегодно, начиная с 2008 года, Международной ассоциацией медицины сна, и призван обратить внимание общества на проблему нарушения сна, которое сильно влияет на различные аспекты жизнедеятельности человека.

Всемирный день сна проводится в пятницу перед днём весеннего равноденствия (21 марта).