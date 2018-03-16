День 16 марта в истории 

4 года назад (2014) на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя прошёл референдум о статусе Крыма.
21 февраля 2014 года на Украине произошел государственный переворот. Президент страны Виктор Янукович покинул Киев, а исполнение обязанностей главы государства было возложено на председателя Верховной Рады Александра Турчинова. В тот же день депутаты парламента Украины отменили закон, предоставляющий русскому языку статуса регионального в ряде областей страны.
Жители Крыма и Севастополя начали бессрочную акцию протеста против политики, проводимой новыми властями Украины. Митингующие выдвигали требование о признании независимости Крыма.
В начале марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет приняли Декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также обратились к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить регионы в состав России.
16 марта 2014 года прошел общекрымский референдум, по итогам которого 97% избирателей Крыма и 95,6% — Севастополя проголосовали за вступление в состав России.
18 марта Президент РФ Владимир Путин, председатель Совета Министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и председатель координационного совета по созданию управления по обеспечению жизнедеятельности г. Севастополя Алексей Чалый подписали Договор о принятии Республики Крым и г. Севастополя в состав России.
81 год назад (1937) был организован Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС).
Это подразделение было создано «для обеспечения борьбы с хищениями социалистической собственности в организациях и учреждениях государственной торговли, потребительской, промысловой и индивидуальной кооперации, заготовительных органах и сберкассах, а также для борьбы со спекуляцией» приказом наркома внутренних дел СССР Николая Ежова. ОБХСС возглавил Самуил Ратнер.
После распада СССР в составе МВД РФ в феврале 1992 года были создано Главное управление по экономическим преступлениям (ныне — Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России).
82 год назад (1936) с конвейера Горьковского автомобильного завода сошел первый советский легковой автомобиль — лимузин марки «М-1».
ГАЗ «М-1», или как её называли в народе «эмка», был самым массовым советским автомобилем середины ХХ века. Он был оснащен 4-цилиндровым двигателем и имел закрытый кузов. Водитель мог отрегулировать сиденье под длину своих ног, а все двери были оснащены форточками.
При разработке «М-1» за основу был взят американский Ford Model B образца 1934 года, однако отечественные инженеры в значительной степени модернизировали и адаптировали автомобиль, что можно сказать он был спроектирован заново советскими специалистами. Одним из авторов этой разработки был конструктор Андрей Липгарт.
Всего было выпущено более 60 тысяч автомобилей «М-1» различной комплектации.
120 лет назад состоялся первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).
Он проходил в Минске на квартире железнодорожного служащего, социал-демократа П. В. Румянцева в доме на Захарьевской улице (ныне там располагается Дом-музей I съезда РСДРП).
Съезд, проходивший три дня, был созван по инициативе Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» под руководством Владимира Ленина. На нем присутствовали 9 делегатов, которые представляли наиболее крупные социал-демократические организации России — петербургский, московский, екатеринославский и киевский «Союзы борьбы», а также группу «Рабочей газеты» и националистическую организацию «Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России» (Бунд).
В целях конспирации протоколы на съезде не велись, а записывались только резолюции. Делегаты провозгласили создание марксистской рабочей партии и приняли решение назвать её Российской социал-демократической рабочей партией, то есть партией пролетариата всех национальностей России.
148 лет назад (1870) в России на нижегородском Сормовском заводе была пущена первая мартеновская печь.
Она была названа в честь её изобретателя — французского металлурга Пьера Мартена.
Печь была предназначена для переработки передельного чугуна и лома в сталь нужного химического состава и качества. Она позволяла контролировать качество металла и вносить в него необходимые добавки.
Мартеновскую печь на Сормовском заводе построил инженер Александр Износков. Она имела небольшие размеры и вмещала всего 1,5 тонны металла.
С тех пор мартеновские печи стали неотъемлемой частью черной металлургии России, благодаря им проходила индустриализация, с их помощью ковалась наша победа в Великой Отечественной Войне.
С 1970-х годов производство мартеновских печей остановлено, а в 2010 году все подобные печи для выплавки стали в России прекратили работу.
Всемирный день сна Проводится ежегодно, начиная с 2008 года, Международной ассоциацией медицины сна, и призван обратить внимание общества на проблему нарушения сна, которое сильно влияет на различные аспекты жизнедеятельности человека.
Всемирный день сна проводится в пятницу перед днём весеннего равноденствия (21 марта).