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Во Франции санкционировали арест сестры саудовского принца, пишут СМИ
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Во Франции санкционировали арест сестры саудовского принца, пишут СМИ 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Суд во Франции выдал ордер на арест сестры саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана по подозрению в насилии в отношении сантехника, пишет газета Point.
Согласно жалобе, 42-летняя принцесса Хасса бинт Салман приказала своим телохранителям избить мужчину, когда в сентябре 2016 года он проводил ремонтные работы в ее парижской квартире. Сообщается, что женщина заподозрила мастера в продаже СМИ фотографий интерьеров своего жилища.
По информации издания, ордер на арест принцессы был выдан в Париже конце декабря.
Газета Parisien в свою очередь отмечает, что об инциденте стало известно незадолго до визита во Францию самого принца Мохаммеда бен Салмана, который, по данным дипломатических источников, может состояться в течение апреля.
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