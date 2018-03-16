Мужская работа

Вязьма — спокойный провинциальный город в Смоленской области , жизнь которого размерена и нетороплива. И работа местных следователей под стать: они занимаются то невыплатой зарплаты, то мелкими кражами. Однако и в этой рутине есть место для мужских поступков, в общем-то никак не связанных со служебной деятельностью. Как настоящие мужики спасают людей в российской глубинке, выяснял корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

4 ноября 2017 года подполковник юстиции, заместитель руководителя Вяземского межрайонного следственного отдела СКР Андрей Архипенков отдыхал дома с семьей. Квартира их — в обычной девятиэтажке на проезде 25-го Октября, где Архипенковы живут больше десяти лет.

— Около полуночи мы с женой решили прогуляться, — рассказывает следователь. — Походили по центру, подышали свежим воздухом и вернулись домой. Входим в подъезд — и я сразу замечаю, что дверь в квартиру соседки приоткрыта, из-за нее доносится крик о помощи. Я жену отодвинул, дверь толкнул — и чувствую: ее кто-то с другой стороны держит. Ну тут уж применил силу… Там ее много и не нужно было.

В прихожей Архипенков увидел 65-летнюю соседку и незнакомого молодого человека. Сразу было видно, что женщина избита. Она кричала, что на нее напали и ограбили, показывала лежащую на полу сумку — мол, в ней налетчик собирался унести все самое ценное.

— Я молодого человека из квартиры вывел и к стене лицом поставил, — рассказал Архипенков. — Жене сказал, чтобы полицию вызывала, а сам досмотрел его — вдруг вооружен? К счастью, ничего опасного при нем не было.

Как выяснится позже, грабитель ворвался в первую попавшуюся квартиру и полтора часа искал ценности, периодически избивая хозяйку. Та кричала, звала на помощь, но никто не откликнулся, хотя ее квартира на первом этаже, фактически сразу при входе в дом.

Прибывшие полицейские быстро установили личность задержанного. Оказалось, что 27-летний житель Вязьмы хорошо знаком правоохранителям: уголовное дело в отношении него расследовал как раз местный отдел СКР. В 2014 году он в гостях у знакомой выпил вместе с ней спиртного, а затем изнасиловал хозяйку, забрал у нее мобильный и скрылся. Задержан преступник был через пару дней — и по приговору суда на три с половиной года отправлен в колонию. Вернувшись, вновь пошел на грабеж.

Соседку доставили в больницу, где врачи зафиксировали у нее множественные побои. Из той самой сумки с награбленным следователи извлекли ноутбук и мобильный телефон общей стоимостью менее 35 тысяч рублей. Немного было в квартире у пенсионерки.

Мы разговаривали с подполковником Архипенковым в его служебном кабинете. На столе лежат тома уголовного дела — и оно тоже о равнодушии.

— Сейчас у меня в производстве большое уголовное дело о невыплате зарплаты, — рассказывает следователь. — Там 130 потерпевших: руководитель строительной фирмы весь прошлый год не платил своим сотрудникам. Он объяснял это интересами фирмы: собирался получить в кредит крупную сумму, 300 миллионов рублей, для расширения деятельности, поэтому должен был сделать себе хорошую финансовую историю, ради которой все зарплатные деньги пускал на погашение кредитов, а людей оставлял фактически без средств.

Потерпевшие долго молчали, терпели, а руководитель все кормил их «завтраками»: как только получу 300 миллионов — так сразу и рассчитаюсь. Пользовался тем, что большинство сотрудников предпенсионого возраста, деваться им некуда. В частных беседах потерпевшие рассказывали, что они ему до последнего верили, пока уже совсем невмоготу не стало. Только в ноябре, после 11 месяцев безденежья, рабочие обратились в правоохранительные органы

— Обвиняемый вину признал полностью и даже заявил, что все быстро возместит, — рассказывает Архипенков. — Но на сегодня из семи миллионов долга по зарплате погасил чуть больше двух миллионов. И даже увольняющимся ничего не выплачивал — все обещал и обещал. Засуетился он только тогда, когда мы арест обеспечительный наложили на восемь миллионов. Если не выплатит — арестованное имущество продадут, а деньги выплатят потерпевшим.

Жадный предприниматель на словах раскаивается, но по сути он был равнодушен к тому, что его работникам целый год не на что было даже еды купить.

Вторая вяземская история произошла спустя месяц после того, как следователь Архипенков поймал разбойника. 7 декабря 2017 года на Кронштадтской улице загорелся дом.

— Я ехал на своей машине на службу и вдруг увидел, что из частного дома валит густой дым. И на крыльце стоят дети, одетые в домашнее. А все мимо проезжают, никто не останавливается, — рассказывает Андрей Довыденков, следователь Вяземского следственного отдела.

Капитан Довыденков остановил автомобиль прямо посреди улицы и, включив аварийку, бросился к детям.

— Старший мальчик держал на руках грудную девочку с ожогами, а за него цеплялись малыши, — вспоминает следователь. — Он увидел меня и закричал, что внутри мама осталась и два дяди. Я детей схватил в охапку, к себе в машину потащил, печку на полную включил: они ведь в чем были — в том и вышли, кто босиком, кто в тапочках… А на улице холодно, ветер пронизывающий. Никто не остановился, чтобы помочь! Только когда пожарные подъехали, зеваки набежали, а так я помогал да еще какой-то молодой человек. Остальные просто ехали мимо.

Дым из дверей валил такой густой, что даже соседнего здания видно не было. Довыденков с помощником-добровольцем попытались войти в дом, но из входной двери валили черные ядовитые клубы.

— Мы познакомились уже позже, старшего мальчика зовут Никита, ему 11 лет. Он потом уже рассказал, что проснулся от того, что дышать стало тяжело, и увидел дым. Встал и сразу пошел к детской кроватке, где спала самая младшая девочка, девятимесячная Аня. Взял ее на руки, поднял младших братьев — 3,5-летнего Даню и двухлетнего Пашу — и вывел всех на крыльцо, где они стали ждать помощи. К маме в комнату он зайти уже не смог, но, слава Богу, и не стремился. Фактически Никита спас всю семью.

Пострадала только младшая девочка: уже через несколько часов после спасения ее отправили в Москву , в ожоговый центр. Остальные дети остались в больнице Вязьмы: там за ними больше и лучше медсестер ухаживал старший Никита.

Маму Никиты нашли пожарные — она задохнулась в дыму. Двое мужчин, о которых говорил мальчик, скорее всего, ушли ночью. Следователи отрабатывали несколько версий причин трагедии, но эксперты сделали вывод: нарушение правил эксплуатации печи с газовым оборудованием. Одно время было модно устанавливать в старых печках газовые конфорки, потом это запретили, но эксплуатацию уже работающих систем разрешили. Именно такая система была в доме Никиты и стала причиной пожара.

Пока пожарные боролись с огнем, следователь Довыденков выяснил: в семье есть еще старшая девочка, она ночевала у бабушки. Поехал лично убедиться, что она жива и здорова, и заодно сообщить о произошедшем. А потом — в больницу.

— Я в то время как раз расследовал уголовное дело в отношении несовершеннолетнего Ивана (имя изменено — прим. «Ленты.ру»), который чуть старше Никиты, — вспоминает следователь. — Формально он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за то, что в состоянии алкогольного опьянения совершал кражи в своем селе и в нескольких ближайших деревнях. Если говорить по-простому, парень как выпьет — так его на приключения тянет. И воровал-то по мелочи… Но какая разница с Никитой — две полные противоположности!

Иван рос в благополучной семье: папа, мама, младший брат, всегда сыт, одет, накормлен. У мамы Никиты — пятеро детей, растить и воспитывать их, конечно, ей было тяжело. Отец троих младших сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы. Никита был не просто предоставлен сам себе — на нем еще и лежала ответственность за младших. Был предоставлен сам себе и Иван.

При такой разнице именно от Никиты можно было бы ожидать противоправных поступков, но он показал себя иначе, проявив удивительную храбрость. А вот Ивана пришлось арестовать и отправить в СИЗО — его односельчане грозились прибить молодого воришку и вполне могли это сделать: за короткий срок он совершил семь краж. «То, что он оказался за решеткой, его же и спасло», — в один голос говорят все, кто знает Ивана.

Сотрудники правоохранительных органов лучше других знают, что причиной многих преступлений становится обычное человеческое равнодушие. Нередко люди проходят мимо тех, кто попал в беду, руководствуясь принципом «моя хата с краю». К сожалению, в последнее время и сами правоохранители, опасаясь упреков начальства, иногда поступают так же. Ведь вмешаться — значит стать свидетелем, со всеми вытекающими. Многие руководители не любят, когда их подчиненные получают такой статус…

К счастью, это происходит не всегда.