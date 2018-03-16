Криптовалютная ферма появится в новосибирском индустриальном парке «Экран»

Новосибирский индустриальный парк «Экран» намеревается создать ферму по производству биткоинов в пустующих площадях своего завода. Руководство парка рассчитывает таким образом заполнить свободные электрические мощности предприятия.

Согласно проекту, на создание криптовалютной фермы потребуется 11 миллионов рублей.

«У нас есть свободные электрические мощности и есть свободный второй этаж, который не занят классическим производством [стеклянной продукции], так как туда неудобно возить стекломатериал. Мы планируем использовать эти ресурсы, чтобы построить небольшую ферму для майнинга биткойнов или других популярных криптовалют, на которую хотим потратить 11 миллионов рублей», — цитирует ТАСС председателя совета директоров индустриального парка «Экран» Павла Бобошика.

По словам Бобошика, в случае если совет директоров одобрит решение о выделении денег на создание криптовалютной фермы, проект можно воплотить в жизнь уже к концу 2018 года.

В настоящее время новосибирский парк «Экран» считается одним из крупнейших стекольных заводов в России , где только в 2017 году было произведено 459,5 миллиона стеклянных бутылок и банок.