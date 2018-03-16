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Криптовалютная ферма появится в новосибирском индустриальном парке «Экран»
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Криптовалютная ферма появится в новосибирском индустриальном парке «Экран» 

ngs.ru 16 марта 2018
Фото: ngs.ru
Новосибирский индустриальный парк «Экран» намеревается создать ферму по производству биткоинов в пустующих площадях своего завода. Руководство парка рассчитывает таким образом заполнить свободные электрические мощности предприятия.
Согласно проекту, на создание криптовалютной фермы потребуется 11 миллионов рублей.
«У нас есть свободные электрические мощности и есть свободный второй этаж, который не занят классическим производством [стеклянной продукции], так как туда неудобно возить стекломатериал. Мы планируем использовать эти ресурсы, чтобы построить небольшую ферму для майнинга биткойнов или других популярных криптовалют, на которую хотим потратить 11 миллионов рублей», — цитирует ТАСС председателя совета директоров индустриального парка «Экран» Павла Бобошика.
По словам Бобошика, в случае если совет директоров одобрит решение о выделении денег на создание криптовалютной фермы, проект можно воплотить в жизнь уже к концу 2018 года.
В настоящее время новосибирский парк «Экран» считается одним из крупнейших стекольных заводов в России, где только в 2017 году было произведено 459,5 миллиона стеклянных бутылок и банок.
Биткоины в Сибири всё больше набирают популярность. В конце прошлого года в Новосибирске появились офисы, которые можно взять в аренду для майнинга криптовалюты.
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