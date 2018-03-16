Местонахождение пропавших людей перестанет быть «тайной связи»

Правоохранительные органы будут получать данные о местоположении пропавших граждан по геолокации с их телефонов, не дожидаясь санкции судьи. Соответствующие поправки в закон «О связи» подготовлены Временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества. Как сообщила «Парламентской газете», глава комиссии, сенатор Людмила Бокова , следователям достаточно будет мотивированного запроса к сотовым операторам.

Вместо санкции — мотивированный запрос

Сейчас получение данных о геолокации с телефонов людей, местонахождения которых неизвестно, затруднено — эти данные относятся к тайне связи, поэтому получить их можно только с санкции судьи. Но даже самое оперативное судебное разбирательство требует времени, тогда как в деле спасения пропавших счёт идёт на часы и даже минуты. Особенно остро проблема встаёт, когда речь идёт об исчезнувшем ребёнке — об этом не раз заявляли волонтёрские организации, занимающиеся поиском пропавших детей.

В Совете Федерации подготовлен законопроект, в котором предлагается относить данные о местоположения абонента к сведениям об оказываемых услугах связи, а не тайне связи. Как пояснила глава Комиссии палаты по развитию информационного общества Людмила Бокова, в законе предлагается закрепить, что для доступа к этой информации правоохранительным органам достаточно будет мотивированного запроса к сотовым операторам. А порядок предоставления данных должен быть определён постановлением Правительства. Сейчас следователям надо ждать как минимум сутки, чтобы получить санкцию: это возможно сделать, если или открыто уголовное дело, или запущена оперативная полицейская проверка.

«По результатам работы нашей комиссии законопроект был доработан и в ближайшее время будет направлен на согласование в Правительство. Текст уже учитывает прозвучавшие замечания от МВД, ФСБ и участников рынка. Думаю, что не позднее начала апреля, мы будем готовы подать законопроект на рассмотрение Госдумы », — сообщила Людмила Бокова « Парламентской газете ».

Закон для всех, а не только для детей

Идею концептуально поддерживают все структуры во власти и в обществе. Но замечания к законопроекту есть у целого ряда ведомств, среди которых представители правоохранительных структур и спецлужб. В частности, они поступили от ФСБ России, представители которой ещё в начале года настаивали на том, чтобы в документе было чётко прописано: информация о местонахождении любого абонентского устройства не является тайной связи. Правовая сложность состоит в том, что постановление Конституционного суда от 2003 года говорит об обратном.

left120тысяч человекежегодно теряются, по данным МВД, в России . Из них почти треть — несовершеннолетние.

Некоторые парламентарии считают, что согласования идут слишком долго. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин , например, 14 марта направил запрос на имя главы ФСБ России Александра Бортникова , в котором попросил «дать поручение соответствующим подразделениям» о проработке необходимых поправок в законодательство. Парламентарий от фракции «Единая Россия» считает, что изменения должны дать МВД и волонтёрским организациям возможность получать данные о местоположении абонентов связи при розыске пропавших несовершеннолетних граждан «в упрощённом порядке и на законных основаниях». В Совете Федерации при этом сообщили, что представители ФСБ России — одни из самых активных участников работы над законопроектом.

Кроме того, эксперты, подготавливающие документ, ссылаются, во-первых, на сложность урегулирования понятий «тайна связи» и «персональные данные» в контексте выдачи информации о геолокации, а, во-вторых, на уже указанное выше постановление Конституционного суда РФ.

Отметим, что законопроект, который должен быть внесён в Госдуму в апреле, затрагивает не только пропавших детей — речь идёт о получении информации о местонахождении любого потерявшегося человека в России. В противном случае, уверена Людмила Бокова, результативность такого шага будет близка к нулю: «На данный момент в подавляющем большинстве случаев телефоны у российских сотовых операторов регистрируются на взрослых. А дети ими пользуются фактически. По этой причине комиссия рассматривает вопрос об организации поиска с учётом данных, находящихся у операторов, всех пропавших лиц. Но чтобы эта информация не использовалась в противоправных целях, ни о каком предоставлении её операторами непосредственно волонтёрам не должно быть и речи», — уточнила сенатор.

Текст уже учитывает прозвучавшие замечания от МВД, ФСБ и участников рынка. Думаю, что не позднее начала апреля, мы будем готовы подать законопроект на рассмотрение Госдумы. Между тем, для решения проблемы поиска людей на основе данных сотовых операторов нужно понимать их технические возможности. Директор по стратегическим проектам Института исследований Интернета, куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при Правительстве РФ Ирина Левова пояснила: информация может предоставляться только за тот период, когда абонент был в сети оператора и пользовался услугами связи.

«Если он сразу попал в зону, где сотовая связь отсутствует, даже с включённым телефоном, информация о его месте нахождения не будет доступна. И уж тем более местоположение абонента невозможно узнать, если телефон выключен — например, села батарея. Однако, в большинстве своём информация о последнем месте пользования услугами связи и известном передвижении абонента позволяет существенно оптимизировать поиск и повысить результативность», — считает эксперт.