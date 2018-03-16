Об истории российской глубинки расскажут при помощи квестов

В рамках проекта «Код русской провинции» жители глубинки получили возможность самостоятельно создавать медийные продукты на основе местных легенд. О первых итогах конкурса и об ожидаемом эффекте от развития краеведческого движения в малых городах « Парламентской газете » рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель правления Ассоциации развития исторических поселений и инициатор проекта «Код русской провинции» Сергей Рыбаков

— Сергей Евгеньевич, сколько в России исторических поселений и каким критериям они должны отвечать?

— Сегодня в России 44 населённых пункта являются историческими поселениями федерального значения. Ещё 86 населённых пунктов имеют статус кандидатов на это звание. Напомню, что до 2010 года официально признанных объектов культурного наследия было около 400.

Тутаев, При этом чёткие критерии, что именно считать историческим поселением, до сих пор отсутствуют. В основном учитывается сохранность фоновой застройки, которая формирует облик города. Поэтому в этом списке как крупные города — Санкт-Петербург , Владимир, так и малые — Таруса Гороховец . И даже сёла — Старая Ладога и Крапивино.

— Как возглавляемая вами ассоциация помогает историческим поселениям? Какие проблемы требуют первоочередного решения?

— Во-первых, мы выступаем за увеличение списка исторических поселений. Сегодня, как и во времена СССР, от 300 до 400 населённых пунктов могут претендовать на этот статус. Но главное даже не количество таких городов. Карта исторических поселений — это своего рода скелет, на котором держится наше государство. Поддерживая их, мы развиваем нашу страну в тех точках, откуда начинается история нашей страны. Так как 80 процентов исторических поселений — это всё-таки малые населённые пункты, поэтому проблемы в них такие же, как и в моногородах.

Важнейшая из них — демографическая, связанная с оттоком жителей в ближайшие областные центры или мегаполисы. Люди уезжают в большие города или ездят туда на работу. В итоге сокращается местный рынок, муниципалитет теряет налоговую базу. И самое главное — уезжает самая активная часть населения, что ведёт к острейшему кадровому голоду в бюджетной сфере и управленческих кадрах.

— И как можно предотвратить этот отток?

— Для этого нужно определить, что может противопоставить малый город мегаполису. Это — экология, историко-культурное наследие, приятное место проживания. Но при этом важно, чтобы в таком поселении была правильная инфраструктура.

То, что малые города спасёт туризм, — одно из самых больших заблуждений, которое мешает развитию исторических поселений. По моему опыту, многие молодые люди не прочь переехать из столицы в малые города, но им нужны комфортные условия для жизни, быстрый Интернет, транспортная доступность. Поэтому главные цели и задачи нашей ассоциации — защищать интересы исторических поселений и помогать им вырабатывать решения, которые будут полезными для таких городов и не превратят их в туристические резервации.

— Разве туризм не способствует созданию в малых городах дополнительных рабочих мест и привлечению инвесторов?

— То, что малые города спасёт туризм, — одно из самых больших заблуждений, которое мешает развитию исторических поселений. Действительно, с развитием туризма у местных жителей появляются дополнительные возможности для заработка, но в силу устройства российского налогового законодательства эта сфера не даёт значительной прибавки в муниципальный бюджет. Сам город не развивается от привлечения туристов, ему нужны другие целевые вложения. Поэтому поддерживать исторические поселения должно государство, используя ту же схему, по которой привлекают инвестиции для моногородов.

Вот как она выглядит на практике: при помощи федерального центра создаётся проект инвестиций и развития моногорода. Этот комплексный план защищается в Правительстве, и после этого образуется некая матрица, на которую накладывается финансирование из разных министерств. Ведь средства на благоустройство идут из Минстроя , за транспорт отвечает Минтранс , общая поддержка — по линии Минэкономразвития , а народные промыслы курирует Минпромторг . Кстати, на форуме (малых городов — Прим. «ПГ») в Коломне президент поддержал предложение нашей ассоциации рассматривать исторические поселения в Правительстве как отдельную тему, объединив при этом усилия всех ответственных ведомств.

— А как развитию малых городов поможет проект «Код русской провинции»? И почему важно, чтобы местные жители старались сохранить историко-культурное наследие?

— «Код русской провинции» призван активизировать местное сообщество и пробудить у граждан гордость за свою малую родину. Ассоциация выступает соисполнителем проекта, который реализуется с использованием гранта президента на развитие гражданского общества. Главная идея проекта в том, что историю родного города мы предлагаем через историю своей семьи.

В рамках «Кода русской провинции» мы проводим конференции, на которые может прийти каждый житель и рассказать о какой-то местной легенде, конкурсы детского рисунка и другие творческие историко-краеведческие мероприятия. Пилотными городами первого этапа стали Касимов , Кашин, Дорогобуж и Тутаев. Надеемся, что во втором этапе участников будет гораздо больше.

По итогам проекта, планируется создать медиатеку исторических поселений и внедрить в малых городах систему туристической навигации с использованием QR-кодов. Не исключено, что окончательным продуктом станут созданные жителями игра или квест. Но пока об этом рано говорить, сохраним интригу до конца года, когда будут подведены первые итоги проекта. Пока же мы наблюдаем, что сам процесс важнее поставленной цели. Люди стали по-другому относиться к своему городу, и это — самое главное.