Ещё
В России намерены сделать обязательными светоотражающие элементы на верхней одежде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России намерены сделать обязательными светоотражающие элементы на верхней одежде 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков готовит письмо в правительство с предложением обязать промышленные предприятия размещать светоотражающие элементы на производимой ими детской, школьной и спортивной одежде, передает "Парламентская газета". Необходимые стандарты могут установить для каждой группы товаров.
"Необходимо разработать обязательные, а не рекомендательные стандарты для каждой группы товаров: школьная одежда, детская, спортивная и туристическая… профильные предприятия должны строго соблюдать эти нацстандарты", — пояснил газете автор инициативы.
Лысаков отметил, что требования будут касаться как отечественных, так и зарубежных поставщиков.
По его словам, вопрос касается безопасности россиян.
В декабре премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, дополняющее правила дорожного движения новым пунктом, в соответствии с которым водитель при ряде условий обязан надевать светоотражающую одежду.
Газета.Ru: последние новости
Меркель рассказала, когда ждать продвижения в реализации минских соглашений Лавров: Британии придется отвечать за попытку ввести заблуждение мировое сообщество В МИД России вызвали британского посла
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля540
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»326
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки13
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина38
Порошенко предложили заткнуться в ответ124
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение