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Продюсер Алексей «Киса» Киселев и его возлюбленная Маруся Фомина станут родителями
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Продюсер Алексей «Киса» Киселев и его возлюбленная Маруся Фомина станут родителями 

WMJ.ru 16 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Впервые Алексей Киселёв и Маруся Фомина появились в свете вместе в ноябре прошлого года и с тех пор не скрывали своих чувств: Алексей регулярно публикует в Instagram совместные селфи с нежными подписями. Трогательными словами сопроводил он и сториз, в котором рассказал о беременности возлюбленной. — подписал сын журналиста Евгения Киселева видео с Марусей, участвующей в показе Max Mara. И действительно: костюм песочного цвета не может скрыть округлившихся форм актрисы. Ребенок будет для Маруси Фоминой первым, а для Алексея Киселева вторым: у него есть 17-летний сын Джордж от брака с Майей Тархан-Моурави. После развода с Тархан-Моурави Алексей был женат на светской львице Иде Лоло, расставшись с которой, долгое время не был замечен в серьезных отношениях ни с кем. Поздравляем пару с радостной новостью! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram
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