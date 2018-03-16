Кингисепп может стать Ямбургом

Жители Кингисеппа 18 марта получат на избирательных участках два бюллетеня: кроме выборов Президента России там пройдёт опрос по поводу возвращения городу исторического названия Ямбург, данного ему Петром I.

Второй раз Хотя это не референдум, а именно опрос, страсти вокруг накалились до предела: сторонники и противники переименования и так несколько лет ожесточённо спорят в социальных сетях, а после того, как в начале февраля муниципальный совет Кингисеппа постановил провести опрос, градус полемики повысился в несколько раз.

Аргументы сторон, если убрать эмоции, можно выразить просто. Сторонники переименования упирают на историю города, который основан новгородцами ещё в 1384 году,. Противники говорят о славных советских временах и о том, что вся их жизнь связана именно с Кингисеппом, тогда как название Ямбург давно забыто. Есть у них и ещё один довод: в 1993 году, когда жителям задавался аналогичный вопрос, 60 процентов из них выступили за Кингисепп, а Ямбург набрал только 10 процентов голосов.

«Прошло 25 лет, сменилось целое поколение, многое изменилось», — объяснил необходимость нового опроса глава исторического общества Ямбурга-Кингисеппа писатель Вадим Аристов.

По закону для смены названия ни опрос, ни референдум не требуются. Чтобы инициировать переименование, достаточно решения муниципального совета. Если с ним согласятся депутаты областного Заксобрания, то Росреестр проведёт историко-географическую экспертизу, а точку поставит Госдума

«Но мы решили пойти демократическим путём и провести опрос, чтобы не накалять ситуацию, — сказал Аристов. — Да, этот путь труднее, но люди выскажут своё мнение. А главное — мы поймём ситуацию. Возможно, она не в нашу пользу, значит, нам придётся усиливать просветительскую работу. А через несколько лет снова проводить опрос».

Результаты референдума 25-летней давности инициаторов нисколько не смущают: тогда большинство жителей города составляли приезжие или дети приезжих, строивших в 60-е годы завод «Фосфорит», в результате чего тогда восьмитысячное население Кингисеппа быстро выросло до 50 тысяч. И они просто не знали историю Ямбурга. Сейчас, надеется Аристов, их просветительская работа дала результаты.

«Ведь город — один из старейших в России и был первым, освобождённым русскими войсками в ходе Северной войны, — напомнил писатель. — Пётр I лично чертил план крепости, от которой сейчас осталось стены и вал, но для многих жителей это просто горки, с которых зимой можно кататься».

Кем был Кингисепп

В 2012 году общественники написали губернатору Ленобласти Александру Дрозденко обращение с просьбой вернуть городу прежнее имя. Там они напомнили о словах академика Дмитрия Лихачёва , который считал, что старые названия — это тоже памятники истории и культуры. И если их уничтожили по конъюнктурным и идеологическим причинам, то восстановить их — нравственный долг современных россиян.

Кингисепп — подходящая иллюстрация к словам Лихачёва: 4 мая 1922 года в Таллине расстреляли направленного в Эстонию для подпольной работы чекиста Виктора Кингисеппа. И уже 17 мая советские власти назвали его именем ближайший к эстонской границе город: им оказался Ямбург.

«Большинству людей уже всё равно, кем был Кингисепп, — пожал плечами кингисеппский депутат Заксобрания Ленобласти Дмитрий Ворновских. — Они не связывают город с эстонским революционером. Кингисепп и Кингисепп. Ценностей Ямбурга почти не осталось, а ценности Кингисеппа — вот они: улицы, здания, дома культуры».

Парламентарий старается не ввязываться в споры вокруг названия — уж больно они эмоциональные. Но пытается сосредоточиться на последствиях: «Надо смотреть, станет ли от переименования лучше. В первую очередь меня волнует морально-этический фактор: люди должны уважать друг друга, а сейчас идёт перепалка. Хотя и те, и другие по-своему правы».

Ворновских напомнил, что смена названия потребует денег: придётся переделывать вывески, печати, бланки. Сколько это стоит, ещё предстоит посчитать. Но горожан больше пугают слухи о замене паспортов, что на руку противникам переименования. Правда, в администрации города разъяснили, что слухи неоправданны: документы останутся действительными, а Ямбург вместо Кингисеппа в них напишут при плановой замене паспортов.

Не всё сразу

По предварительным опросам, мнения горожан поделились примерно поровну. Так что победить может любая точка зрения. «Но пока всё это лежит исключительно в общественной плоскости, — напомнил Дмитрий Ворновских. — Юридическая процедура переименования начнётся только когда обращение муниципального совета поступит в ЗакС. Вот тут и надо будет досконально изучить все последствия — экономические, социальные, а главное этические».

«Даже если мы победим, мы не будем требовать немедленного переименования, — пообещал Вадим Аристов. — Мы продолжим работать с теми, кто против: они будут возмущены, а этого нужно избегать. Будем убеждать, разъяснять».

«Это очень правильная позиция, основанная на морали и нравственности», — согласился Ворновских.

Справка

Крепость Ям была основана новгородцами на берегу реки Луга в 1384 году. Город неоднократно выдерживал осаду шведов и ливонцев. Всё же шведы им владели в 1583-1595 и 1617-1703 годах. В ходе Северной войны Ям был возвращён России и переименован Петром I в Ямбург. В 1708-1727 годах принадлежал князю Меншикову.

В 1784 году стал уездным городом.

17 мая 1922 года советские власти переименовали Ямбург в честь казнённого в Эстонии двумя неделями ранее чекиста Виктора Кингисеппа. Кингисепп известен как следователь, который вёл дело капитана I ранга Щастного, героя «Ледового похода», первым в РСФСР приговорённого к расстрелу. Также вёл дела о мятеже левых эсеров и о покушении на Ленина Фани Каплан.